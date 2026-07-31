Los videojuegos son cada vez más caros, pero por fortuna siempre hay oportunidades para conseguir títulos con atractivos descuentos. Una popular tienda de juegos para PC acaba de anunciar una de las mejores promociones de 2026, pues te permitirá sumar más de 100 juegos a tu colección por un precio verdaderamente bajo.

Los títulos se ofrecen en un paquete que tiene 99% de descuento, así que con una pequeña inversión podrás conseguir muchos juegos para lo que resta del año. Además, toma en cuenta que al hacerlo apoyarás una buena causa; sin embargo, la promoción sólo estará disponible por tiempo limitado.

Video relacionado: ¡Se desmoronan! La consolidación de la industria salió mal y ahora todos pagan las consecuencias

Paquete con más de 100 juegos para PC tiene 99% de descuento

En ocasiones, varios desarrolladores se unen para vender sus juegos en atractivos paquetes a cambio de precios muy bajos. Esto como parte de campañas que buscan recaudar dinero para apoyar una buena causa. Esta semana, 109 creativos y estudios presentaron el Game Industry Hardship Fund, un bundle con más de 100 juegos para PC que tiene 99% de descuento.

Su contenido por separado cuesta normalmente $1023 USD, pero por tiempo limitado podrás ahorrarte una suma importante de dinero. De esta forma, podrás añadir a tu colección decenas de juegos para PC sin DRM, por lo que tienes la garantía de que serán tuyos y podrás preservarlos.

El paquete incluye una atractiva selección de títulos independientes, entre los que destacan Arranger: A Role-Puzzling Adventure, A Short Hike, SkateBIRD, Dead Finger Dice: A Billionaire Killing Game, FutureGrind y muchos otros. Para ser exactos, el paquete incluye 107 juegos para PC y otras sorpresas para los amantes de los videojuegos.

El Game Industry Hardship Fund ya está disponible en itch.io, tienda de juegos para computadoras que destaca por su apoyo a los desarrolladores independientes y su apuesta por juegos sin DRM. El paquete cuesta sólo $10 USD, aunque puedes pagar cualquier cantidad superior para apoyar una buena causa de la que te hablaremos a continuación.

La promoción es sumamente atractiva, pues sólo Arranger: A Role-Puzzling Adventure se vende normalmente por $7.99 USD en otras tiendas para PC. Toma en cuenta que la oferta estará disponible sólo durante los próximo 13 días.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure y otros 106 juegos están a precio de ganga en itch.io

Un paquete de juegos para apoyar una buena causa

Los desarrolladores que formaron el Game Industry Hardship Fund tienen un objetivo en común: recolectar $100,000 USD con las ventas del paquete para apoyar a los desarrolladores que han perdido sus trabajos en meses recientes, como consecuencia de las oleadas de despidos que azotan a la industria.

El dinero recolectado se donará a un fondo de ayuda, que servirá para cubrir las necesidades básicas de alimentación, atención médica y alquiler de los desarrolladores desempleados. El fondo será gestionado por el sindicato United Videogame Workers. Actualmente, el paquete ya recaudó poco más de $23,000 USD, así que va por buen camino.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PC gaming.

Video relacionado: De GTA V a GTA VI: así se arruinó la industria de los videojuegos

Fuente