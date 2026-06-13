Aún estamos a mediados de junio, pero ya conocemos algunos de los juegos más llamativos que llegarán a XBOX Game Pass en julio. El próximo mes promete novedades muy interesantes para los suscriptores del servicio, incluyendo el esperado regreso del Master Chief.

Actualmente, ya hay 6 títulos confirmados para XBOX Game Pass y PC Game Pass que se lanzarán el próximo mes. Entre ellos destacan varios RPG, un popular free-to-play que llegará con múltiples beneficios y una atractiva oferta de juegos independientes.

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Halo: Campaign Evolved y más juegos que llegarán a XBOX Game Pass en julio

XBOX camina sobre una cuerda floja en estos momentos y busca una forma de encontrar el equilibrio lo antes posible. El servicio de suscripción es uno de los pilares de su negocio, así que no puede darse el lujo de descuidarlo, mucho menos en estos tiempos de incertidumbre donde se tomarán decisiones difíciles para la marca.

Por ello, XBOX Game Pass seguirá recibiendo títulos muy atractivos mes con mes, con la esperanza de captar la atención de más jugadores y aumentar exponencialmente su número de suscriptores. Lo hará con lanzamientos importantes como Halo: Campaign Evolved, el estreno más importante de julio.

El remake traerá de vuelta la aventura original del Master Chief con nuevo contenido, ajustes de jugabilidad y un apartado gráfico renovado gracias al poder de Unreal Engine 5. El título se podrá disfrutar sin costo adicional como lanzamiento de día 1.

La buena noticia es que el regreso de Halo no será la única sorpresa que recibirá el servicio el próximo mes. También está confirmada la llegada de la versión 1.0 de Palworld, el popular juego de Pocketpair inspirado en Pokémon.

Halo Campaign Evolved será el lanzamiento principal de julio

Los fans de los RPG deben tener la mirada puesta en Mistfall Hunter, título de Bellring Game que combina mecánicas de extracción, acción y elementos RPG en un mundo de fantasía oscura.

Otro lanzamiento muy esperado es Wuthering Waves, título de Kuro Games que nació como competencia directa de Genshin Impact. El free-to-play llegará a XBOX Game Pass con múltiples beneficios para quienes se unan a su aventura.

Ascend To ZERO, título de Flyway Games, también se unirá al servicio el próximo mes con una atractiva propuesta roguelite de acción. Por último, también se confirmó el lanzamiento de SpeedRunners 2: King of Speed, secuela del estudio Fair Play Labs que desafiará a los jugadores en una experiencia de carreras con plataformas. Abajo está la lista de 6 juegos confirmados para julio, aunque por ahora no hay fechas:

Ascend To ZERO

Halo: Campaign Evolved

Mistfall Hunter

Palworld 1.0

SpeedRunners 2: King of Speed

Wuthering Waves

XBOX prepara más cambios para su servicio de suscripción

Asha Sharma quiere recuperar la esencia de XBOX y hacer que el servicio de suscripción sea más accesible. Luego de bajar el precio de Game Pass y ofrecer nuevas alternativas para disfrutarlo, la directiva confirmó que prepara más cambios para el servicio.

Al momento de escribir esto, Sharma no ha revelado cuáles serán los ajustes que hará a XBOX Game Pass para hacerlo más atractivo para los jugadores. Sin embargo, sabemos que los cambios se harán realidad en algún momento de este verano, así que pronto deberíamos tener detalles al respecto.

La comunidad especula que el servicio tendrá nuevos planes, suscripciones personalizadas o una reestructuración completa de su oferta actual. Aunque también hay dudas sobre si los ajustes serán positivos, pues se esperan que más despidos y otro tipo de recortes afecten a XBOX en julio.

XBOX hará cambios a la oferta de su servicio muy pronto

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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