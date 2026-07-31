La posibilidad de que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake llegue en noviembre próximo acaba de cobrar mucha más fuerza. Apenas unos días después de que las clasificaciones por edades sugirieran que el desarrollo está prácticamente terminado, un nuevo cambio realizado por Nintendo UK volvió a encender las especulaciones.

En esta ocasión, la tienda oficial del Reino Unido actualizó la fecha de lanzamiento de una línea de amiibo que muchos fans estaban relacionando con la esperada entrega. Lo más interesante es que este ajuste elimina el principal argumento que ponía en duda la teoría sobre la llegada del juego en noviembre.

Nintendo UK cambió la fecha de los amiibo y el rumor ahora tiene más sentido

Como seguramente recordarás, hace unos días Nintendo UK listó los amiibos de Sword Kirby y Dragoon y Noir Dedede y Hydra para el 11 de noviembre. Esa fecha llamó la atención porque Nintendo suele lanzar nuevos amiibos junto a alguno de sus juegos exclusivos.

Sin embargo, había un problema importante: el 11 de noviembre cae en miércoles, mientras que Nintendo acostumbra publicar sus títulos first-party los jueves. Ese detalle hizo que muchos aficionados consideraran poco probable que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutara ese mismo día. No obstante, ahora la historia cambió.

Nintendo UK actualizó la información de su tienda y la nueva fecha para los amiibos es el 12 de noviembre, es decir un jueves, justamente el día de la semana en el que la compañía suele lanzar sus juegos más importantes.

Si eso no fuera suficiente, la compañía aún no tiene un lanzamiento confirmado para ese mes, por lo que los rumores apuntan a que será el remake de The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake podría estar más cerca de lo esperado

Cabe mencionar que este cambio no confirma oficialmente la fecha de lanzamiento del remake, pero sí hace que la teoría tenga mucho más peso que antes.

Por supuesto, aún falta que Nintendo anuncie cuándo llegará The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, así que toda esta información sigue en la línea de la especulación.

Aun así, entre las clasificaciones por edades y la corrección de la fecha de los amiibos, cada vez son más los indicios que apuntan al 12 de noviembre como el posible día en que Link regresará a Hyrule.

¿Crees que Nintendo reveló accidentalmente la fecha de lanzamiento del remake? ¿Piensas que el anuncio oficial llegará pronto? Cuéntanos en los comentarios.

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