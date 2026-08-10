Marvel Tokon: Fighting Souls está plagado de detalles que aprovechan al máximo las licencias de Marvel Comics. El trabajo que ha hecho Arc System Works es sobresaliente, en especial en su apartado gráfico, que aprovecha los diseños originales de los personajes y los combina con el estilo anime que se ha vuelto parte de la identidad de los creadores de Guilty Gear -Strive-.

Además de ser uno de los juegos de pelea más espectaculares, el equipo de desarrollo tuvo libertad creativa para darle un toque único a cada peleador. En este aspecto, Deadpool sobresale del resto por su humor característico y su capacidad para romper la cuarta pared, pero hay muchos aspectos que hacen referencias a muchos títulos del género e incluso momentos icónicos de la comunidad de juegos de pelea (FGC por sus siglas en inglés).

A continuación te compartimos algunos movimientos y guiños que vuelven a Deadpool uno de los personajes más especiales de Marvel Tokon: Fighting Souls.

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Deadpool es un personaje que, a pesar de tener un pasado oscuro y tener múltiples habilidades que lo convierten en un excelente mercenario, es también un especialista en la comedia. En el pasado tuvimos la oportunidad de ver su potencial en Ultimate Marvel Vs. Capcom 3, donde parodiaba ataques como el shoryuken y usaba su capacidad para romper la cuarta pared al usar los medidores en pantalla como armas.

En esta ocasión, Arc System Works aprovechó la personalidad del fanático de las chimichangas para convertirlo en un homenaje ambulante a la historia de los juegos de pelea. Si eres parte de la FGC y has puesto atención a sus movimientos, reconocerás fácilmente la mayoría de estas referencias.

Deadpool le roba movimientos a toda la FGC

Primero hablemos del movimiento Unique de Deadpool, que le permite herirse a cambio de generar vida transparente. Al tener esta vida recuperable, Deadpool tiene acceso a diferentes movimientos, por ejemplo, un lazo similar al spear de Scorpion, que además lo combina con el clásico uppercut de Mortal Kombat y su fatality clásico. Si tienes suerte, también verás un Toasty! como en los viejos tiempos. Además de esto, su agarre recuerda al golpe directo a la entrepierna de Johnny Cage y por si fuera poco, también podremos ver el torpedo de Raiden en uno de sus supers.

Pero esto es solo el principio. Los jugadores de Guilty Gear también encontrarán varios detalles familiares. Deadpool toma prestados algunos ataques de May, como el mortal Totsugeki, los Dustloops de Sol Badguy y la Jack-O’ pose que se hizo viral hace algunos años.

También incluye un ataque con una explosión de energía que Deadpool define como un Roman Cancel, una de las mecánicas más emblemáticas de Guilty Gear.

Arc System Works también aprovechó para recordar otro de sus juegos más exitosos. Algunas animaciones de Deadpool recuerdan directamente a Dragon Ball FighterZ, en especial por su animación de entrada que imita a Cell cargando su ki, que se volvió icónica en torneos como Evo. En el caso de Deadpool, utiliza un explosivo para imitar el aura de Cell. Además de esto, en uno de sus supers podemos ver una de las poses del Capitán Ginyu.

This is epic! Arcsys greatness from FighterZ to Tokon Fighting Souls pic.twitter.com/7aX0OyNQBY — Hype (@DbsHype) August 6, 2026

Wade Wilson también utiliza un ataque muy similar a los proyectiles de Vegeta, una de las asistencias más molestas en las primeras etapas de Dragon Ball FighterZ. Que además aprovecha para recordar a Polygon Man, ya que los proyectiles que lanza son versiones en miniatura del jefe final de PlayStation All-Stars Battle Royale. Y finalmente, se basa en el icónico meme “Random bullshit Go!!!” de Moon Knight, ya que incluso da nombre a este ataque en el juego.

Y hablando de personajes de Marvel, una de las referencias más claras es el foot dive, uno de los ataques más recordados de Dr. Doom en Ultimate Marvel Vs. Capcom 3. También su forma de lanzar las granadas recuerda al pequeño Arthur de Ghost & Goblins.

Pasemos a Tekken, ya que Deadpool toma prestado Electric Wind God Fist, también conocido como Electric, uno de los ataques más poderosos de los herederos de Heihachi Mishima. Este golpe es uno de los ataques más difíciles de ejecutar en Tekken y no podía faltar.

También está el harakiri de Yoshimitsu y su pose en el piso que le ayuda a recuperar algo de vida. Otro momento importante es cuando realiza su super, que incluye el momento en que Heihachi lanza a su hijo Kazuya hacia el precipicio.

En el caso de Street Fighter, podemos encontrar muchos ejemplos, desde el clásico shoryuken de Ryu, pasando por la pose de espera de M. Bison en Street Fighter V, el último golpe del Ultra combo Space Opera Symphony de Rufus en Street Fighter IV, hasta el movimiento harakiri de Sawada en Street Fighter: The movie.

Una verdadera carta de amor a los juegos de pelea

En total tenemos más de 50 referencias a juegos como BlazBlue, Persona 4 Arena, Samurai Shodown, Street Fighter The Movie, Super Smash Bros. y JoJo’s Bizarre Adventure. Este último es importante, ya que, además de imitar a Dio Brando, la voz en japonés de Deadpool es la misma del poderoso villano.

Además de sus ataques, Deadpool incluye algunos easter eggs bastante creativos, por ejemplo, su ataque especial más poderoso puede realizarse al marcar secuencias emblemáticas como el Raging Demon de Akuma, el Ryuuko Ranbu de Ryo y el Kyou Houou Kyaku de Kim Kaphwan. Lo curioso es que este ataque incluye más referencias dentro de sí mismo.

Otro detalle curioso es que, si Deadpool pierde su vida en el aire, se activará una animación especial que recuerda el final de Fatal Fury cuando Geese cae de un edificio después de ser derrotado por Terry Bogard.

Por si fuera poco, además de los juegos, también ver referencias directas a momentos icónicos de la comunidad de juegos de pelea. Por ejemplo, el meme frienzone heart protagonizado por Justin Wong y una cosplayer caracterizada como Chun-Li. Otro ejemplo es cuando Woshige celebra antes de tiempo en las semifinales de Guilty Gear Xrd en Evo 2015.

La lista podría seguir y seguir, ya que el trabajo de parte de Arc System Works ha sido colosal. Deadpool corre como Naruto en Marvel Tokon: Fighting Souls y, sin duda, es el personaje con más amor y pasión a la FGC que se ha hecho hasta la fecha en cualquier juego de peleas.

Pero dinos, ¿qué opinas de Deadpool en Marvel Tokon: Fighting Souls? ¿Te parece una buena forma de rendir homenaje a la FGC? No olvides dejar tus comentarios e inquietudes. Si quieres saber más sobre juegos de pelea, puedes visitar esta página.

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