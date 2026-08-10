El negocio de videojuegos de Microsoft pasa por un mal momento, pero eso no significa que todo aquello que existe dentro de XBOX Game Studios viva la misma realidad.

Una de sus adquisiciones está en crecimiento y es una buena noticia para XBOX, pero también para la industria del gaming pues se trata de un viejo lobo de mar.

Hablamos de Blizzard Entertainment, cuyos resultados financieros son tan buenos en años recientes que ya se considera el mejor estudio de XBOX en ese rubro y quizá aquel que da la esperanza de que puede haber un mejor futuro.

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Blizzard es el estudio top de XBOX en este momento

En meses recientes, la mayoría de las noticias sobre XBOX han sido negativas debido a los malos resultados derivados de pésimas decisiones de administraciones anteriores.

Sin embargo, también hay buenas nuevas y en este caso se trata de Blizzard Entertainment. De acuerdo con un correo interno en manos de Windows Central, el desempeño de la compañía es el mejor dentro de todos aquellos estudios que existen en XBOX Game Studios.

Johanna Faries, presidenta de la legendaria compañía que hizo historia y alcanzó la cima en PC, celebró los resultados obtenidos en años recientes y destacó que la empresa no veía triunfos consecutivos desde 2017, justo antes de que Fortnite impactara y cambiara al mundo de los videojuegos.

Al respecto, la ejecutiva escribió:

“En el año fiscal 2026, Blizzard terminó el año como el estudio con mejor rendimiento en la división de estudios de Xbox, y este último año ha marcado nuestro tercer mayor ingreso fiscal en ingresos comerciales en la historia de Blizzard.

Los años fiscales 2025 y 2026 fueron nuestros primeros años consecutivos de crecimiento desde el año fiscal 2017. Diablo 4: Lord of Hatred y Overwatch ofrecieron un rendimiento excepcional en particular, con Overwatch logrando su mejor trimestre desde 2022. “

La importancia de Blizzard para el negocio de videojuegos de Microsoft

Mientras muchos estudios de XBOX enfrentan polémicas internas y por los resultados malos o mediocres de sus juegos, Blizzard ofrece un panorama distinto y quizá una opción para que Microsoft encuentre un rumbo.

La compañía enfrentó en años recientes sus propios escándalos de tipo laboral, pero al parecer el entorno encontró la estabilidad y est se tradujo en la calidad de sus actuales proyectos.

Diablo IV y su expansión fueron bien recibidos por el mercado y Blizzard seguirá trabajando en más contenido para esta entrega.

A la par, destaca el resurgimiento de Overwatch, mismo que se dio tras cambios radicales. Su etapa como segunda entrega terminó y el juego pasó a llamarse simplemente Overwatch, además de mantener la estrategia como free-to-play.

Los datos que revela la presidenta de Blizzard recuerdan que en 2017, Overwatch estaba en la cima y era un fenómeno de la cultura pop. Su propuesta multijugador encantó a millones en PC y consolas y se crearon proyectos adicionales, como animaciones e incluso una liga profesional de esports.

Sin embargo, el mundo cambió en enero de 2018 cuando Fortnite ascendió y nada fue igual en el gaming. La franquicia de Blizzard fue una de las que más sufrió, pero a 9 años de esto, está de nueva cuenta en camino a la cima.

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