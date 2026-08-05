Marvel Tōkon: Fighting Souls

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Disponible en:
Playstation 5

Arma tu equipo de personajes legendarios de Marvel en el juego de lucha por equipos 4 contra 4 definitivo de PlayStation Studios, Arc System Works y Marvel Games.

DETALLES

  • Desarrollador:Arc System Works
  • Publisher:PlayStation Studios
  • Género:Fighting
  • Fecha de Lanzamiento:5/Agosto/2026

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