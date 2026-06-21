Los streams o playthroughs de videojuegos tienen el potencial de hacer que un título se viralice, pero también puede hacer que jugadores opten por no comprarlo. En esta conversación algunos desarrolladores podrán estar de un lado y otros del otro, pero para el padre de Resident Evil es claro: si a los jugadores les basta con ver un videojuego en stream, es porque no es tan buen juego.

Con la llegada del milenio comenzaron a popularizarse las plataformas de video y con ello jugadores aprovecharon para compartir sus partidas o sesiones de juego ya sea en vivo o en forma de playthroughs de forma que sus seguidores disfrutaran la experiencia de juego.

Esto ha dado de qué hablar y hasta hay compañías que evitan a toda costa que los jugadores publiquen videos o streams de sus videojuegos incluso días después de su lanzamiento, como en Japón, por ejemplo, ya que creen que consumir de esta manera el juego haría que los espectadores se desanimen y prefieran quedarse con eso y no comprar el juego para pasarlo por sí mismos.

Shinji Mikami cree que un buen juego hará a los jugadores probarlo por su cuenta

Pues bien, a la conversación se unió el youtuber Eiko Kano, que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de pedir la opinión al creador de Resident Evil, Shinji Mikami.

El también comediante recordó que cuando jugaba títulos de Resident Evil y las compartía en su canal incluía momentos de la historia y la resolución de acertijos, características medulares de la experiencia de estos juegos, por lo que sentía que “estaba arruinando todo eso para los espectadores”, sobre todo cuando se trataba de spoilers.

Kano habría obtenido autorización de Capcom, pero se preguntaba cual era el sentir de los desarrolladores, lo que le llevó a preguntarle directamente a Mikami. El youtuber esperaba una postura diferente a la de Capcom, pero recuerda que la respuesta de Mikami lo sorprendió.

“Si los espectadores que ven la transmisión del juego se conforman con verlo hasta el final, entonces no es un juego tan bueno”, expresó Mikami (vía Nikkan Sports). “Nuestro trabajo es crear juegos que hagan que la gente quiera completarlos por sí misma, incluso después de ver a alguien más completarlos”.

Shinji Mikami cree que un buen juego invita a los jugadores a jugarlo y no basta con verlo en stream o playthroughs (imagen: Shinji Mikami, Capcom, LEVEL UP)

Pese a que las plataformas de video y streaming pueden hacer que los juegos lleguen a más usuarios potenciales, también trae consigo la posibilidad de que los espectadores prefieran sólo verlo y ya no comprarlo, por cuanto consideran que ya habrían disfrutado la experiencia que tenía que ofrecer, lo cual afecta a títulos enfocados más en la narrativa, como las novelas gráficas o los RPG.

Precisamente ese es el caso de Final Fantasy; el principal creativo de esta saga reconoció que este tipo de contenido puede ser un problema para juegos de este género, como Final Fantasy VII Revelation, razón por la cual tuvieron que pensar en maneras de invitar al jugador a probarlo por cuenta.

¿Qué te parece la opinión de Shinji Mikami?, ¿estás de acuerdo con él? Cuéntanos en los comentarios.

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