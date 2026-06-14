La industria de los videojuegos evolucionó con el paso de los años conforme surgían nuevas tendencias. Sin duda, los streamers se convirtieron en un pilar importante y cambiaron para siempre la forma en que las personas se aproximan a este medio. Los desarrolladores de Final Fantasy VII Revelation tuvieron que adaptarse a esa situación.

El esperadísimo JRPG de Square Enix por fin es una realidad y, si todo avanza según lo previsto, llegará a las tiendas a principios de 2027. Se trata de la última parte de la trilogía que conformó el remake de uno de los juegos más influyentes de la historia, por lo que las expectativas son muy altas.

Pero mientras un gran porcentaje de los jugadores se apresurarán a comprar el juego para experimentar la aventura de Cloud y compañía por su cuenta, muchos otros se conformarán con ver a sus streamers favoritos jugar el título. El director del proyecto considera que eso es una “crisis”, lo que también influyó en el diseño de la campaña.

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La problemática inherente de los streamers

Aunque las transmisiones en vivo en Twitch y YouTube se diversificaron, es innegable que los streams enfocados en videojuegos aún dominan las listas de popularidad.

Aunque los títulos multijugador y las experiencias competitivas acaparan los reflectores, los creadores de contenido también prueban muchos juegos single-player, especialmente los estrenos más esperados. Esto implica que cientos e incluso miles de personas son capaces de ver y conocer la historia completa de un videojuego sin comprar una copia.

Es fácil ver por qué eso podría considerarse un inconveniente para los desarrolladores. En una entrevista reciente para la revista 4Gamer, Naoki Hamaguchi, director de Final Fantasy VII Revelation, reconoció que los streamers se convirtieron en un problema para los RPG.

De acuerdo con el creativo, muchas personas podrían preferir ver una transmisión en vivo en lugar de adquirir el título y probarlo por ellas mismas. Según explica, esa situación representa una “crisis para la obra en sí”.

“Algo que los juegos de rol como Final Fantasy deben tener en cuenta en la actualidad es que la gente simplemente vea una retransmisión y se sienta contenta sin haber jugado nunca al juego. Esto supone una especie de crisis para la obra en sí o, mejor dicho, no es algo que los creadores de videojuegos pueden celebrar sin reservas”.

El director detrás de Final Fantasy VII Revelation es claro y asegura que no considera que los los streamers sean dañinos para la industria o algo malo, pero sí reconoce que los desarrolladores deben encontrar maneras de hacer que los fans aún estén dispuestos a probar el juego, incluso después de ver una transmisión en vivo.

El director de Final Fantasy VII Revelation considera que los streamers son un problema porque hacen que los fans no compren el juego

Naoki Hamaguchi cree que brindar más libertad y una aventura con mayor número de ramificaciones es una solución, lo que se trasladó a la filosofía de diseño de la tercera entrega del remake.

Final Fantasy VII Revelation ofrecerá mayor libertad

El JRPG presentará un final único, por lo que los fanáticos no deben esperar conclusiones alternativas para el viaje de Cloud, Barret Wallace, Tifa y Barret Wallace; sin embargo, Square Enix dejó claro que el resto de la aventura pondrá un mayor énfasis en la toma de decisiones, lo que tendrá un gran impacto en la progresión general.

Esa fue una decisión deliberada que, según Naoki Hamaguchi, podría ser un factor determinante para convencer a los fanáticos a comprar su copia de Final Fantasy VII Revelation, incluso si ya disfrutaron la campaña a través de la transmisión en vivo de sus streamers favoritos.

“No digo que los videos de gameplay sean malos. Pero si la gente ve una transmisión en vivo y se pregunta: ‘¿qué haría yo en esa situación?’ o ‘¿Cómo experimentaría con eso?’ Entonces, con suerte, se inspirarán y animarán a intentarlo ellos mismos”, comentó el desarrollador de Square Enix durante la entrevista.

Y en efecto, Final Fantasy VII Revelation presentará un mundo abierto mucho más ambicioso y lleno de posibilidades. En una charla con Level Up, Naoki Hamaguchi confirmó que el escenario será más grande que el de Rebirth tanto en terreno horizontal como en extensión vertical, lo que abre nuevas posibilidades para la exploración.

Naoki Hamaguchi promete que el mundo abierto del nuevo Final Fantasy será más grande y vivo

Pero dinos, ¿sueles jugar los títulos que ves en transmisiones en vivo? ¿Consideras que los streamers son un problema para los RPG y la industria en general? Déjanos leerte en los comentarios.

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