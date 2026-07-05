Steam ocupa un lugar especial en los corazones de miles de fanáticos, especialmente de aquellos que tienen presupuestos ajustados. Y es que la tienda de PC se caracteriza por llevar a cabo ventas especiales y lanzar promociones de tiempo limitado que permiten conseguir videojuegos a precios muy bajos.

Y sí, muchos jugadores se vuelven “adictos” a realizar compras y simplemente no pueden evitar adquirir algún nuevo título cuando ven ofertas de 90% de descuento o similares. Si eres una de esas personas que constantemente expande su backlog con un montón de videojuegos que al final nunca instalarás, este simulador es justo lo que necesitas.

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Así es Steam Summer Sale Simulator, la app que te permite “comprar” juegos de PC

Este curioso proyecto llega cortesía de Mike Wing, desarrollador y miembro del colectivo Danger Testing, famoso por Friends Making Apps. El programador creó una aplicación que funciona en navegadores y que, en términos simples, permite a los fanáticos simular que realizan compras y otras acciones en la plataforma de Valve.

Esta app lleva como nombre Steam Summer Sale Simulator, y es bastante obvio por qué. Aquí, los usuarios pueden explorar una réplica exacta de la tienda de PC, crear una cuenta, añadir títulos a su carrito y aprovechar rebajas. Todo esto, evidentemente, sin gastar un solo centavo.

Mediante una publicación en redes sociales, Mike Wing explicó la filosofía detrás de este curioso proyecto: “soy adicto a comprar videojuegos digitales en Steam y las rebajas de verano no ayudan, así que creé un sitio web que me da la misma dopamina que comprar juegos sin gastar dinero real”.

El sitio web recrea los elementos principales de la tienda de Valve, así que los usuarios pueden explorar la página principal y revisar los títulos que sean de su agrado. También pueden crear un perfil y poco a poco construir una biblioteca de juegos digitales al usar una moneda virtual que se recarga con un simple clic.

En ningún momento hay dinero real involucrado, por lo que el simulador sólo persigue un objetivo: ofrecer a los usuarios la fantasía de comprar juegos baratos en Steam. También tiene una función llamada “Regalos de Gabe”, que activa una animación de apertura de caja al estilo de Counter-Strike.

im addicted to buying digital games on steam



and the summer sale is not helping



so i made a website that gives me the same dopamine of buying games without spending actual money pic.twitter.com/PHxT75Vpus — mike wing (@immike_wing) July 3, 2026

Así es, Steam Summer Sale Simulator también es ideal para quienes suelen invertir grandes cantidades de dinero en las loot boxes del FPS de Valve. Esta aplicación gratuita ya está disponible, y Mike Wing recientemente lanzó un mercado comunitario para también simular esa experiencia.

Este proyecto vio la luz el pasado 3 de julio, y desde entonces ganó mucha notoriedad en redes sociales. La publicación que muestra el funcionamiento de la app ya tiene más de 30,000 likes. En la sección de comentarios, muchos jugadores se mostraron emocionados de por fin tener la oportunidad de “comprar” juegos sin gastar dinero real.

Steam Summer Sale Simulator es precisamente eso: un simulador de comprar juegos en PC sin gastar dinero real

Ya están disponibles las rebajas de verano en Steam

Por supuesto, Steam Summer Sale Simulator es ideal para quienes sólo necesitan la “sensación” de comprar juegos. Pero todos aquellos que realmente quieren expandir su biblioteca, estarán felices de saber que Valve ya puso en marcha las tradicionales rebajas de verano.

El evento ya está disponible y permanecerá vigente hasta el próximo 9 de julio de 2026, así que los jugadores tienen menos de una semana para aprovechar los descuentos de tiempo limitado y adquirir títulos a costos muy económicos.

Por ejemplo, Battlefield 6, la más reciente entrega de la franquicia, está a mitad de precio y se puede adquirir por sólo $649.50 MXN. Adicionalmente, Clair Obscur: Expedition 33, el GOTY del año pasado, posee 20% de descuento y está disponible por $568 MXN.

Los fanáticos con una cuenta de Steam pueden adquirir juegos como Marvel’s Spider-Man 2, Dead Space Remake, Dragon Ball Xenoverse 2, Rust y muchos más a precios reducidos.

Las rebajas de verano de Steam, las reales, ya están disponibles y muchos juegos tienen precios muy accesibles

Pero dinos, ¿qué opinas de la iniciativa de Mike Wing? Déjanos leerte en los comentarios.

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