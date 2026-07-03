A pesar de sus precios elevados, las consolas de videojuegos y los PC son artículos muy propensos a experimentar fallas, especialmente si no se tiene el cuidado pertinente ni se realizan labores de mantenimiento recurrentes. A pocos días de su estreno oficial, el primer error fatal del Steam Machine ya hizo acto de presencia y asustó a los fans.

La plataforma se dejó ver por primera vez en 2025, y forma parte de una nueva línea de hardware de Valve. Tras una larga espera, la PC en forma de consola de sobremesa se puso a la venta a finales de junio de este año, y los ejemplares poco a poco llegan a las manos de los primeros compradores.

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Jugador reporta el primer caso de la “línea roja de la muerte” del Steam Machine

En general, la comunidad está muy contenta con este lanzamiento; sin embargo, un jugador se llevó una triste sorpresa cuando, en cuestión de minutos, el dispositivo presentó una aparente falla que, al menos por ahora, aún no tiene una solución clara. La escala del problema también es desconocida.

Fue el usuario conocido como me_hill quien compartió su caso en los foros de Internet. A través de una publicación, explicó que el Steam Machine presentó un error inesperado después de sólo 20 minutos. El post incluye una fotografía que permite ver una línea roja en el LED, lo que inevitablemente recordó al infame Anillo Rojo de la Muerte del XBOX 360.

En la sección de comentarios, el jugador ofrece más detalles sobre lo ocurrido. La persona afectada explica que jugó 5 minutos a No Man’s Sky y luego simplemente instaló la actualización más reciente del firmware. Sin alguna razón aparente, la consola se bloqueó inmediatamente después.

La causa detrás del problema aún es desconocida, pero el sitio web de soporte de Valve resultan de gran ayuda para identificar dónde está la falla. Según la guía oficial, los patrones del LED del Steam Machine permiten identificar lo que ocurre en el hardware en momentos determinados.

Por ejemplo, una luz blanca significa que comenzó el proceso de inicio de la consola, mientras que una luz roja que ocupa toda la línea significa que hubo un error de sobrecalentamiento. En este caso, el dispositivo mostró una luz roja parpadeante en la parte derecha, lo que significa que el sistema detectó un fallo en la GPU.

El Steam Machine tiene la ahora infame Línea Roja de la Muerte, una falla que hace que la consola deje de funcionar

El fallo del Steam Machine causa pánico en la comunidad gamer

Debido a que este error recuerda de inmediato al tristemente célebre Anillo Rojo de la Muerte del XBOX 360, los jugadores se apresuraron a apodarlo la “Línea Roja de la Muerte” del Steam Machine. Pero, ¿se trata de una falla generalizada que podría afectar todas las unidades disponibles?

En este momento, Valve guarda silencio sobre la situación y aún no aborda públicamente el informe de este jugador. Por ahora, es imposible saber si se trata de un caso aislado o si estamos ante una problemática generalizada que afectará a las consolas de más usuarios.

Es probable que sea lo primero, pues al menos por ahora sólo se ha reportado un caso de la preocupante Línea Roja de la Muerte; sin embargo, los usuarios del Steam Machine ya expresaron su miedo en la sección de comentarios, y temen que la historia del Anillo Rojo del XBOX 360 se vuelva a repetir.

El jugador de nombre me_hill explicó en los comentarios que se pondrá en contacto con el equipo de soporte, pero se desconoce si ya le brindaron una solución.

Por si olvidaron, vale la pena recalcar que el PC en forma de consola es muy costosa porque tiene un precio que supera los $1000 USD, motivo por el que algunos fans recomiendan esperar antes de comprar el dispositivo de Valve.

“Si todavía están en la fila de espera [para comprar el Steam Machine], vean el lado positivo: presumiblemente van a solucionar este problema”, dijo una persona. “Gracias por participar en las pruebas Beta para el resto de nosotros”, respondió otra.

El costoso Steam Machine tiene un problema técnico que parece crítico

Pero dinos, ¿ya experimentaste un problema similar o cualquier otro error? ¿Esperarás hasta que Valve se pronuncie sobre esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

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