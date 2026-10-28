Hasta hace poco, Kylian Mbappé estaba en boca de todos por sus posibilidades de ganar el Balón de Oro. Sin embargo, ahora su nombre encabeza los titulares por una polémica que, incluso, ya llegó a la industria de los videojuegos. ¿El motivo? Durante una reciente entrevista, el futbolista compartió un meme relacionado con China que molestó a sus fans y las autoridades de dicho país.

Como consecuencia, la estrella del Real Madrid desaparecerá de eFootball y otros populares juegos de futbol. Mbappé y su equipo ofrecieron disculpas poco después de lo ocurrido; sin embargo, la molestia fue tal que el astro del futbol será retirado de la versión china de varias franquicias deportivas.

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¿Qué dijo Kylian Mbappé que molestó a sus fans y a las autoridades de China?

Tras quedarse cerca de ganar el Balón de Oro, Kylian Mbappé ahora perdió varios patrocinios y el apoyo de miles de sus fans en China. Esto luego de que compartiera un meme en una entrevista donde habló sobre varios temas relacionados con su carrera y sus gustos personales.

En un momento de la charla, el futbolista fue cuestionado sobre su meme favorito de sí mismo. Su respuesta sorprendió a muchos, pero sus fans ya se lo esperaban: eligió una imagen donde luce como Mao Zedong, exdirigente de la República Popular China. Sus fans del país asiático lo tomaron como una ofensa y las consecuencias tardaron poco en llegar.

Múltiples empresas e instituciones Chinas reprobaron las declaraciones de Mbappé y cortaron de tajo sus relaciones tanto con el futbolista como con el Real Madrid. Esto provocó que la estrella francesa perdiera múltiples contratos de patrocinio e, incluso, hizo que China bloqueara las retransmisiones de la liga española de futbol.

De acuerdo con reportes, China también bloqueó las redes sociales del jugador de forma local. Ante esto, Mbappé se vio obligado a ofrecer disculpas, pero ya era demasiado tarde.

“Pido perdón a todas las personas a las que haya molestado con mis palabras. No fue mi intención en lo absoluto. Tengo un respeto profundo por el pueblo chino y su historia, y estoy profundamente arrepentido”, comentó el futbolista.

El Real Madrid también publicó un comunicado para también intentar calmar las aguas, y las autoridades de China las aceptaron. Pese a ello, Mbappé fue retirado de populares videojuegos de futbol en la región.

“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid. El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino”, afirmó la escuadra en su comunicado.

El Real Madrid ofreció disculpas tras la polémica de Kylian Mbappé y China

Al ser uno de los futbolistas más populares de la actualidad, Kylian Mbappé tiene una fuerte presencia en franquicias como EA Sports FC, eFootball y otros juegos deportivos donde, incluso, ha estado en la portada. Sin embargo, las cosas acaban de cambiar, al menos en la versión china de algunos títulos.

Empresas como Tencent y Netease han colaborado con Konami y otros estudios para llevar sus títulos a China. Como era de esperarse, la broma sobre el meme de Mao Zedong tampoco cayó bien en el sector de los videojuegos, así que Mbappé fue retirado de FC Mobile, eFootball y otros títulos de futbol en China.

Es importante mencionar que esto no afecta a las versiones internacionales de los juegos y, al parecer, no hay intenciones de modificar los títulos de futbol fuera del país asiático. Tampoco está claro si Mbappé volverá a los juegos en el futuro.

No está claro si Kylian Mbappé regresará posteriormente a las versiones chinas de los juegos de futbol

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