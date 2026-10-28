Cuando pensamos en las grandes potencias del mundo en materia de desarrollo de videojuegos, Japón, Estados Unidos y Europa llegan a nuestra mente; sin embargo, China poco a poco tomó impulso y, en años recientes, se convirtió en una de las fuerzas de producción de experiencias AAA más importantes. Phantom Blade Zero es prueba de ello.

El videojuego de acción desarrollado por el estudio chino S-Game debutará el 29 de octubre de 2026, pero los críticos profesionales ya tuvieron la oportunidad de jugarlo y compartir sus veredictos. De esta manera, ya sabemos que estamos ante el lanzamiento mejor calificado en la historia de aquel país.

Video relacionado: El juego chino que está haciendo historia - Black Myth: Wukong

Phantom Blade Zero se convierte en el juego chino mejor calificado de la historia

China tiene una escena de desarrollo muy grande, pero es cierto que, por mucho tiempo, la mayoría de los proyectos que se creaban en la región pertenecían al género de los juegos como servicio y las experiencias multijugador; no obstante, el país empezó a apostar por las producciones single-player de alto presupuesto en años recientes.

Reviews Phantom Blade Zero Un guerrero con un corazón dolido y un espíritu inquebrantable VER

El más reciente exponente de esa corriente en auge es Phantom Blade Zero, un videojuego de acción ambientado en un mundo de fantasía Kungfupunk en el que nos ponemos en los zapatos de un guerrero que es acusado injustamente de un crimen. La aventura llamó de inmediato la atención de los fans gracias a sus combates vertiginosos.

Por suerte, el resultado final convenció a la mayoría de los jugadores que ya tuvieron la dicha le probarlo. El videojuego de S-Game presume una puntuación promedio de 88 en Metacritic con base en más de 40 reseñas. A estas alturas, parece poco probable que la calificación final cambie en los próximos días.

Si bien está por verse si el público general está de acuerdo con ese puntaje una vez que el título debute oficialmente a finales de esta semana, al menos la prensa especializada le dio el visto bueno. Su recepción fue suficientemente positiva como para romper un récord histórico de China.

Efectivamente, Phantom Blade Zero se convirtió en el videojuego chino mejor calificado en toda la historia del país. De esta manera, logró sobreponerse al juego que ostentaba el récord anterior: Genshin Impact, que posee una puntuación promedio de 86 en Metacritic. También superó al exitoso Black Myth: Wukong, que tiene una media de 81.

A continuación, compartimos la lista de los videojuegos más aclamados de China:

Phantom Blade Zero ― 88

Genshin Impact ― 86

ICEY ― 84

Eastward ― 83

Black Myth: Wukong ― 81

Wuchang: Fallen Feathers ― 81

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ― 81

Honkai: Star Rail ― 80

Zenless Zone Zero ― 77

Marvel Rivals ― 74

Phantom Blade Zero se convierte en el juego de China mejor valorado de la historia gracias a su calificación promedio de 88 en Metacritic

Phantom Blade Zero ya habría vendido millones de copias

Por supuesto, el buen recibimiento por parte de la crítica no significa necesariamente que Phantom Blade Zero vaya a ser un éxito comercial. Dicho esto, los primeros datos de analistas pintan un futuro alentador para el videojuego AAA desarrollado por el estudio chino S-Game.

De acuerdo con el experto Rhys Elliott de la firma Alinea Analytics, Phantom Blade Zero ya habría vendido alrededor de 850,000 copias en Steam y PlayStation 5 en su etapa de preventa. Y al considerar las ventas potenciales que provienen de la plataforma china WeGame de Tencent, el total subiría por encima del 1 millón de unidades.

El título de acción es particularmente popular en Asia, por razones obvias. De acuerdo con el informe, alrededor casi 2 tercios del total de ventas previas al lanzamiento corresponden a jugadores de China, Taiwán y Hong Kong. Se cree que el videojuego ya generó cerca de $43 millones de dólares en ingresos.

Debemos tomar estos datos con reservas hasta que S-Game haga un comunicado oficial, pero el panorama luce muy bien para Phantom Blade Zero. Pero claro, aún está por verse si el título, que cuenta con la participación del artista marcial Donnie Yen, logra igualar la popularidad de Black Myth: Wukong.

El videojuego de Game Science ya supera las 30 millones de copias vendidas, y actualmente permanece como el título single-player más exitoso de Steam gracias a su récord de más de 2.4 millones de jugadores concurrentes. Su inmensa popularidad provocó escasez de consolas.

Todo parece indicar que Phantom Blade Zero será un gran éxito de ventas , pero sólo el tiempo dirá si podrá superar a Black Myth: Wukong

Pero cuéntanos, ¿te entusiasma el lanzamiento de este nuevo juego de acción? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Phantom Blade Zero.

Video relacionado: El nuevo orden mundial del gaming: el mapa cambió por completo

Fuente