Halloween está la vuelta de la esquina y la mejor manera de celebrarlo es con un juego de terror, sobre todo si está disponible gratis y está inspirado en aclamadas franquicia del género. Si eres fan de Silent Hill y Alan Wake debes prestar atención a un título de Steam que está disponible sin costo para los amantes de PC gaming.

El título recupera elementos de la ambientación, la narrativa y unos cuantos aspectos de la jugabilidad de esas aclamadas franquicias, que cambiaron el horror en los videojuegos para siempre. Por supuesto, lo más atractivo es que el título de horror psicológico está disponible sin costo en la tienda de Valve.

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Este juego de terror inspirado en aclamadas franquicias está disponible gratis en PC

La temporada de sustos siempre es mejor con un buen juego de terror que nos ofrezca una aventura llena de momentos tensos y una narrativa interesante. El estudio independiente TLD_Productions lo sabe muy bien, así que se adelantó al Halloween y lanzó su más reciente título de horror el pasado 1.° de octubre.

El juego del que te hablamos se llama Lumberjack: The Last Psalm y es una aventura de terror psicológico en primera persona. La perspectiva lo hace diferente a Silent Hill y Alan Wake, pero recupera otros elementos de las franquicias de Konami y Remedy Entertainment, tales como la ambientación, el misterio y una historia llena de giros interesantes.

Lumberjack: The Last Psalm te pone en los zapatos de Marvin, un oficial que debe investigar la repentina desaparición de una persona en una zona rural. Deberás explorar un extenso bosque y te darás cuenta de que las cosas están mal cuando caiga la noche y llegues a las inmediaciones de la casa de un leñador.

Tu misión es descubrir quién está detrás de las desapariciones. Para ello, deberás explorar múltiples locaciones que comparten una atmósfera siniestra y peligros que ni si quiera imaginabas. Lumberjack: The Last Psalm está disponible gratis en Steam por un motivo: está en etapa de acceso anticipado.

Esto significa que sus desarrolladores aún trabajan en él y planean liberar la versión 1.0 del título en los próximos meses. La buena noticia es que podrás conseguir el juego de terror sin costo y conservarlo cuando ya esté completo.

Para ello, basta con que visites la página de Lumberjack: The Last Psalm en la tienda de Valve y des clic al botón “Jugar”. De esta forma, podrás descargarlo cuando quieras y tendrás acceso a sus futuras actualizaciones que prometen mejorar aún más la experiencia.

Lumberjack: The Last Psalm está disponible gratis en Steam para los jugadores de PC

¿Qué ofrece Lumberjack: The Last Psalm?

El título de TLD_Productions te resultará familiar debido a sus inspiraciones. Como en todo buen juego de terror, deberás explorar lugares espeluznantes en busca de pistas que te ayuden a resolver un misterio. En Lumberjack: The Last Psalm, te adentrarás a un bosque lleno de peligros, donde la narrativa ambiental hará que brinques más de una vez de tu silla.

El título te obligará a sacar tus dotes de detective, pues deberás encontrar y revisar diversos tipos de documentos y archivos para dar con el culpable de las desapariciones. En tu camino te encontrarás con criaturas horripilantes que deberás combatir con un arsenal limitado, así que la supervivencia también forma parte de las mecánicas de Lumberjack: The Last Psalm.

El título te transmitirá una sensación que los fanáticos de Silent Hill y Alan Wake conoce muy bien: constantemente te sentirás vigilado y en peligro. Todo esto está aderezado con una historia interesante que te recordará a otros grandes clásicos del género.

Lumberjack: The Last Psalm ofrece una experiencia de terror ideal para Halloween

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