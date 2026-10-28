La posibilidad de que Nintendo prepare una versión más económica de su consola híbrida sigue dando de qué hablar. Aunque la supuesta Nintendo Switch 2 Lite todavía no es oficial, nuevas especulaciones apuntan a que el dispositivo podría aprovechar una tecnología de fabricación de chips de Samsung para ofrecer un mejor rendimiento y consumir menos energía.

De acuerdo con la información que circula en Internet, el modelo utilizaría 8LPU+, una tecnología que promete mejoras en eficiencia energética y rendimiento. Su posible implementación en una versión más pequeña y accesible de la consola sería interesante, especialmente para quienes esperan una alternativa más barata sin renunciar a una experiencia de juego satisfactoria.

Nintendo Switch 2 Lite tendría mejoras en rendimiento y consumo de energía

Las cifras que acompañan esta filtración señalan que el supuesto dispositivo podría ofrecer un rendimiento hasta 12% superior, reducir el consumo de energía en 15% y utilizar un procesador 8% más pequeño. Estas mejoras serían especialmente útiles en una consola portátil, donde el consumo eléctrico y el espacio disponible representan factores importantes durante el diseño.

Un chip más pequeño y eficiente podría facilitar la creación de un dispositivo compacto, además de contribuir a una mayor duración de la batería. Esto permitiría que una hipotética Nintendo Switch 2 Lite fuera más cómoda para transportar y jugar fuera de casa, aunque todavía no hay información oficial sobre sus dimensiones, autonomía o características técnicas.

Cabe señalar que estas cifras forman parte de información no confirmada. Por ahora, no hay garantías de que Nintendo tenga planes de utilizar este proceso de fabricación en una nueva versión de su consola, ni de que las mejoras mencionadas se traduzcan directamente en beneficios para los jugadores.

Samsung presentaría su nueva tecnología en diciembre

Samsung continúa trabajando en procesos de fabricación para mejorar la eficiencia de sus semiconductores. Según la información compartida en los reportes, la compañía presentaría su tecnología 8LPU+ durante el evento IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), programado para el 14 de diciembre.

La relación entre ambas compañías ya ha despertado interés en la industria, pues Samsung participa en la fabricación de chips para Nintendo Switch 2. No obstante, eso no confirma que una futura revisión de la consola vaya a incorporar la tecnología mencionada.

Por ahora, habrá que esperar para conocer si los rumores sobre una versión Lite se convierten en realidad. Una consola más económica, compacta y con mejor autonomía podría resultar atractiva para quienes todavía no dan el salto a la nueva generación de Nintendo, pero falta saber qué sacrificios implicaría para reducir su precio.

¿Te gustaría que Nintendo lanzara una versión Lite de su consola con estas mejoras? ¿Crees que una mayor duración de la batería sería suficiente para convencerte de comprarla? Cuéntanos en los comentarios.

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