Yacht Club Games lo hizo de nuevo y todo apunta a que Mina the Hollower se convertirá en otro clásico moderno, tal como sucedió con Shovel Knight. Luego de una larga espera, el lanzamiento de su nueva propuesta está a la vuelta de la esquina y debutará en medio de elogios por parte de la prensa.

Mina the Hollower ya recibió sus primeras calificaciones y Metacritic deja algo claro: el título conquistó a la crítica especializada de todo el mundo. Gracias a esto, el indie ya es el juego con mejores calificaciones en lo que va de 2026, lo que implica que superó a Forza Horizon 6 y otros destacados títulos.

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Mina the Hollower conquista a la crítica y se convierte en el juego mejor valorado de 2026

Luego del fenómeno que fue Shovel Knight, por supuesto que había muchas expectativas en el nuevo juego de Yacht Club Games. Mina the Hollower estuvo a la altura y dejó satisfechos a los periodistas que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo con anticipación para las reseñas.

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El desafío de Yacht Club Games con Mina the Hollower fue por partida doble. Tuvo que demostrar que no ha perdido el toque y, además, lanzar su título en un año que ha estado repleto de excelentes títulos, como Forza Horizon 6, Pokémon Pokopia y Resident Evil Requiem, que actualmente están entre lo mejor del año.

Para sorpresa de todos, Mina the Hollower consiguió lo que parecía imposible: superar a todos esos juegos y coronarse como el título con mejores calificaciones de 2026. Al momento de escribir esto, el indie registra un puntaje de 93 en Metacritic.

Gracias a esto, el nuevo título de Yacht Club Games superó al 91 de Forza Horizon 6, al 89 de Pokémon Pokopia y Resident Evil Requiem, así como al 88 de Mewgenics y 007 First Light, título que debutó esta semana.

El indie triunfó a lo grande entre la crítica especializada

De esta forma, la nueva franquicia del estudio se consolida como uno de los mejores estrenos de 2026, algo que era muy importante para que la compañía siga activa en la industria y nos ofrezca más juegos memorables en el futuro.

Mina the Hollower debutará esta semana y se espera que se convierta en un éxito en ventas. Estará disponible por $19.99 USD para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Switch y PC el próximo 29 de mayo.

¿Por qué Mina the Hollower es tan esperado?

Yacht Club Games se ganó un lugar privilegiado en la industria gracias a Shovel Knight, indie que acaparó las miradas hasta que su protagonista se convirtió en todo un ícono de los videojuegos. Mina the Hollower nació como un proyecto paralelo que de inmediato llamó la atención por estar claramente inspirado en Castlevania, The Legend of Zelda y Bloodborne.

El título destaca por su estética retro y su paleta de colores que recuerdan a obras maestras del Game Boy Color, como Link’s Awakening. También se distingue por su ambientación oscura, su música y sus mecánicas que recuerdan a muchas joyas de antaño.

Mina the Hollower promete una aventura con las cuotas de calidad de Shovel Knight, pero de una escala más ambiciosa. El título ofrece entre 20 y 30 horas de juego, dependiendo de nuestro ritmo. Los críticos coinciden en que es una aventura desafiante, llena de carisma y amor por los títulos retro que los jugadores deben disfrutar.

Una aventura con potencial para convertirse en otro clásico moderno

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