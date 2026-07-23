El retraso de un juego siempre es decepcionante, pero más cuando ocurre a horas de su lanzamiento. Esto acaba de suceder con un esperado juego que iba a debutar hoy, pero que ahora tardará más de 1 mes adicional en llegar a las consolas de XBOX.

Hay cientos de jugadores de Series X|S decepcionados con un comunicado que Gameplay Group International compartió hace unas horas, pues confirmó que Avatar Legends: The Fighting Game no llegará a XBOX en su estreno y que, además, debutará con diversos recortes en Nintendo Switch.

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Avatar Legends: The Fighting Game se retrasa de última hora y tardará en llegar a XBOX

La emoción por Avatar Legends: The Fighting Game es perfectamente entendible, pues la serie animada de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko conquistó a millones de personas en Nickelodeon. Cientos de miles de fanáticos de Avatar: La leyenda de Aang esperaron meses para disfrutar el título de peleas, pero hubo un inesperado cambio de planes de último minuto.

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Por medio de sus redes sociales, Gameplay Group International anunció que Avatar Legends: The Fighting Game no llegará hoy a XBOX Series X|S como estaba planeado. El estudio explicó que hay “circunstancias imprevistas con una función del sistema” que les impide lanzar el juego en las consolas de Microsoft.

Desafortunadamente, los jugadores que no tienen otra consola o una PC para jugar deberán esperar semanas para poder disfrutar Avatar Legends: The Fighting Game. La versión de XBOX tardará poco más de un mes en estrenarse y estará lista a más tardar el 3 de septiembre.

El estudio ofreció disculpas a los fanáticos, pues sabe que es una noticia bastante decepcionante. También anunció que las preventas de Avatar Legends: The Fighting Game en XBOX seguirán activas y no se cancelarán.

“Nuestra prioridad es ofrecer la mejor experiencia posible en todas las plataformas y estamos trabajando incansablemente para conseguirlo. Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo constante. Estamos emocionados por llevar a todos al campo de batalla lo antes posible”, escribió el estudio.

Avatar Legends: The Fighting Game se retrasó en XBOX a horas de su estreno

El juego de peleas debutó con recortes en Nintendo Switch

Los jugadores de XBOX no serán los únicos afectados. Si bien el juego debutó en tiempo para Switch, llegó con múltiples recortes que decepcionarán a más de un jugador de la consola híbrida de Nintendo.

Gameplay Group International anunció que dicho port del título sólo estará disponible en su versión estándar, no tendrá cross-play ni opciones para cambiar su idioma. Esto significa que Avatar Legends: The Fighting Game para Switch sólo se podrá jugar en inglés. La buena noticia es que la compañía ya trabaja para cambiar esto y mejorar el juego en Switch.

“Estamos comprometidos a incorporar estas funciones y la posibilidad de actualizar a la Edición Deluxe lo antes posible. Los mantendremos informados sobre nuestros avances y los plazos previstos”, concluyó la desarrolladora.

El juego de peleas debutó incompleto en Nintendo Switch

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