Por muchos años, las adaptaciones live-action de videojuegos para cine y televisión tuvieron una muy mala fama. Resident Evil fue uno de los principales culpables, pues las películas protagonizadas por Milla Jovovich recibieron críticas muy negativas. Es por eso que los fanáticos son cautelosos con el nuevo proyecto cinematográfico de la saga.

Hablamos del largometraje dirigido por Zach Cregger. A pesar de que el cineasta a cargo de la aclamada Weapons y el clásico moderno Barbarian está a cargo de la nueva cinta basada en el juego de Capcom, un sector de la comunidad se muestra escéptico y ya dejó ver su inconformidad.

Falta poco para que la nueva película de Resident Evil se estrene en los cines de Latinoamérica y el resto del mundo, pero una vez más se vio envuelta en la polémica gracias a su más reciente trailer. Eso sí, y por increíble que parezca, esta vez ni siquiera es su culpa.

Video relacionado: Resident Evil: 30 años de terror, legado y evolución

Boicot en contra de PlayStation afecta a la película de Resident Evil

El filme de Zach Cregger se estrenará en todo el mundo el próximo 18 de septiembre de 2026, así que estamos a menos de 2 meses del estreno. Es normal que la campaña de marketing ya esté en marcha, así que los responsables compartieron un nuevo adelanto que permite conocer más del contexto narrativo de esta adaptación inédita.

El adelanto se enfoca una vez más en el actor Austin Abrams, quien interpreta a un personaje totalmente original: Bryan, quien tiene la mala suerte de aceptar un trabajo que consiste en entregar un paquete en Raccoon City justo en el momento en el que sucede el brote zombie.

A juzgar por del trailer, la nueva película de Resident Evil estará retacada de referencias que los fanáticos de los videojuegos de Capcom amarán, como el cameo de la máquina de escribir; sin embargo, esta vez la conversación dio un giro inesperado y pivotó sobre un tema totalmente ajeno al proyecto cinematográfico.

Para aquellos que no se enteraron, Sony anunció a principios de julio que dejará de producir videojuegos físicos para los ecosistemas PlayStation a partir de enero de 2028. Esta medida, que supuestamente responde a las tendencias de los consumidores, afectará a lanzamientos exclusivos y títulos third-party.

La comunidad está muy molesta por la decisión, y puso en marcha una especie de “boicot” con la esperanza de que la compañía de marcha atrás con sus planes. Además de lanzar una solicitud en Change.org, reunir miles de firmes y cancelar las suscripciones de PS Plus, cientos de usuarios inundan todas las publicaciones con críticas negativas.

La más reciente adaptación live-action de Resident Evil será distribuida por Sony Pictures Entertainment, por lo que el último trailer se publicó en el canal oficial de PlayStation. Los fanáticos mantienen el dedo en el renglón, y rápidamente la sección de comentarios se llenó de quejas relacionadas con el fin del formato físico.

“El protagonista transporta la última copia física que existe”, bromeó un usuario en los comentarios. “Me encanta usar mi PlayStation 5 como un reproductor de Blu-Ray”, afirmó otro. “Eliminar el formato físico es, sin duda, una tarea que haría la corporación Umbrella”, señaló un tercero. “No olvidamos: queremos que haya discos Blu-Ray más allá de 2028”, dijo uno más.

La película de Resident Evil quedó atrapado en medio del boicot en contra de PlayStation por el fin del formato físico

Por supuesto, el descontento de la comunidad es bastante evidente, aunque esta vez el tailer de Resident Evil no se llenó de dislikes como sí ocurrió con otros adelantos de videojuegos third-party. Aun así, resulta curioso que la cinta de Zach Cregger se viera envuelta en la controversia sin deberla ni temerla.

Resident Evil recibe críticas negativas de los fanáticos de la franquicia

Al margen de la polémica relacionada con el fin del formato físico y los planes de PlayStation, es innegable que Resident Evil enfrenta su propia serie de controversias. En particular, muchos fanáticos criticaron el hecho de que esta nueva adaptación live-action presenta una historia totalmente original.

Efectivamente, el director Zach Cregger ya confirmó que la película protagonizada por Austin Abrams no se enfocará en ningún personaje icónico de la franquicia, a pesar de que los acontecimientos ocurren al mismo tiempo que las aventuras de Leon S. Kennedy, Ada Wong y Claire Redfield.

El cineasta justificó esta decisión bajo el argumento de que los videojuegos ya contaron esas historias de una mejor manera.

“Ha sido una semana bastante loca desde que salió el teaser y vimos la reacción dividida en internet. Hay muchísimas personas que claramente quieren el videojuego tal cual, es decir, los personajes y la historia, y cualquier cosa diferente a eso simplemente no es bienvenida. No me había dado cuenta de lo apasionadas que son algunas personas con ese tema”, comentó Zach Cregger a mediados de este año.

Durante una entrevista, el cineasta aseguró que copiar a los juegos habría decepcionado incluso más a los fanáticos. “Si hiciera eso, no creo que me sintiera realizado creativamente, y ni siquiera creo que ellos lo disfrutarían”, comentó en mayo de 2026.

De cualquier forma, la franquicia vive uno de sus mejores momentos. Este año debutó el aclamado Resident Evil Requiem, que batió récords de venta. También se sabe que un DLC narrativo para el título de Capcom está en camino. Y sí, durante el verano se confirmó Resident Evil Veronica, el remake del clásico de 2000 que se lanzará en algún punto del próximo año.

La nueva película de Resident Evil no tendrá a los personajes de los juegos, como Leon, Claire ni Ada Wong

Pero dinos, ¿qué opinas de estas controversias? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con Resident Evil si visitas esta página.

Video relacionado: Defectos de Resident Evil que Capcom puede mejorar

Fuente