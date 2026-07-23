Sin duda, el PC gaming se ha convertido en la opción más accesible para disfrutar nuestros videojuegos favoritos. Además de ofrecer títulos con atractivos precios y descuentos, es la plataforma con más promociones para conseguir juegos gratis.

De hecho, ya hay una nueva oportunidad para que añadas sin costo un atractivo juegos con cientos de reseñas positivas a tu librería. Como es usual, se trata de una promoción que sólo estará disponible por tiempo limitado, así que a continuación te contamos los detalles para que ahorres más de $400 MXN.

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Un juego con reseñas muy positivas está disponible gratis en PC

Como jugador de PC, seguramente ya sabes que hay múltiples tiendas y opciones para divertirte sin tener que sacar tu tarjeta. En este sentido, Steam, GOG y la Epic Games Store se han convertido en las plataformas que más juegos gratis ofrecen mes con mes a sus jugadores.

Como te comentamos, ya hay otro regalo disponible para que lo disfrutes en tu computadora. Se trata de Foretales, título del estudio Alkemi que debutó en septiembre de 2022. Su lanzamiento fue una grata sorpresa para cientos de usuarios de Steam, que quedaron fascinados con su concepto que combina elementos narrativos con juegos de cartas.

Por tiempo limitado, puedes obtener el título gratis y conocer su interesante propuesta, que recibió una infinidad de reseñas positivas en la plataforma de Valve. Si bien hablamos de Steam, el regalo en realidad viene por parte de la Epic Games Store.

A partir de hoy y hasta el próximo 30 de julio, puedes visitar la tienda de Epic Games y conseguir una copia de Foretales para PC con 100% de descuento. De esta forma, ahorrarás $402.87 MXN, que es su precio normal de venta.

Para reclamar el título, basta con que vayas a la Epic Games Store, busques Foretales y des clic en el botón “Conseguir”. También puedes ir a la tienda y encontrar el banner de los juegos gratuitos para reclamarlo y sumarlo a tu cuenta de juegos digitales.

El título narrativo con partidas de cartas está disponible gratis en la Epic Games Store

¿Por qué deberías darle una oportunidad a Foretales?

Los jugadores de PC coinciden en que Foretales es una experiencia única gracias a su particular combinación de un juego narrativo, partidas con cartas y elementos roguelike. Tu misión es detener una maldición que está arrasando a un reino, conocido por su paz y tranquilidad.

Una oscura profecía anticipa caos y destrucción, así que deberás tomar las decisiones correctas para evitar un Apocalipsis. El protagonista de esta aventura es Volepain, un ladrón que tendrá la importante misión de robar un misterioso artefacto mágico, que tiene el poder suficiente para salvar a todos.

El ciclo de juego de Foretales es divertido y te mantendrá en tu silla por horas. Básicamente debes explorar diversos escenarios, administrar recursos y usar las habilidades de varios personajes en partidas con cartas. Cada una de tus jugadas tendrá consecuencias en la historia, así que prepárate para desbloquear varios finales.

Foretales es título de cartas único en su tipo y promete horas llenas de diversión

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