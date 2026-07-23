Dragon Ball: Sparking! ZERO se convirtió rápidamente en uno de los videojuegos más populares de la franquicia; no es para menos, pues se trata de la secuela espiritual del querido Budokai Tenkaichi 3. Ahora, casi 2 años después de su lanzamiento original, se prepara para recibir su DLC más ambicioso hasta la fecha.

Fue en abril de 2026 cuando se dio a conocer que el juego de lucha ampliaría sus horizontes con la expansión Super Limit-Breaking NEO. En aquel momento, los desarrolladores revelaron algunos de los nuevos luchadores que se unirían al roster y otras novedades que llegarían al título competitivo.

Ahora, Bandai Namco y Spike Chunsoft finalmente rompieron el silencio y confirmaron la fecha de lanzamiento del próximo gran DLC del Budokai Tenkaichi 4, y lo mejor es que el estreno está muy cerca. Además, confirmaron el resto de personajes que se incorporarán a la plantilla seleccionable.

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Dragon Ball: Sparking! ZERO revela a sus nuevos peleadores DLC y fecha de estreno

El título basado en el manga de Akira Toriyama y el anime de Toei Animation debutó originalmente con 182 personajes, uno de las plantillas más grandes en la historia de la franquicia. Aun así, los fanáticos coincidieron en que aún había muchas ausencias de peso. Afortunadamente, luchadores de Dragon Ball Super: Super Hero y Dragon Ball Daima se unieron al roster durante el primer año.

Pero por increíble que parezca, todavía hay peleadores muy queridos por la comunidad que aún no entran en la arena de combate. Eso está por cambiar, pues la expansión Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregará más de 30 personajes adicionales pertenecientes a todas las eras de la serie animada.

Esto quiere decir que los fanáticos deben esperar luchadores de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e incluso Dragon Ball Super. En total, la plantilla le dará la bienvenida a 33 combatientes, y algunos de ellos jamás habían estado antes de un juego de la franquicia.

El más reciente adelanto oficial confirma la aparición de Milk, Goku joven en su edición del Torneo de Artes Marciales, Gohan en su etapa de entrenamiento con el Supremo Kaiosama y tanto Piccolo como Ten-Shin-Han en su versión de DB original. Estos peleadores se unen a los previamente anunciados, como Bardock SSJ y Tao Pai Pai.

Esta es la lista completa de los nuevos personajes jugables de Dragon Ball: Sparking! ZERO:

Bardock (Super Saiyajin)

Champa

Cheelai

Chilled

Piccolo Rey Demonio

Androide #8

Fasha

General Blue

Abuelo Gohan

Androide #17

Jaco

Rey Vegeta

Tao Pai Pai

Mighty Mask

Nam

Dragon Oscuro de 4 Estrellas

Paikuhan

Salza

Super Androide #17

Kaio-Shin

Tora

Trunks (GT)

Trunks Super Saiyajin (GT)

Uub

Vegeta (GT)

Vegeta Super Saiyajin (GT)

Zangya

Goku joven (versión Torneo de Artes Marciales no.23)

Piccolo (versión Torneo de Artes Marciales no.23)

Ten-Shin-Han (versión Torneo de Artes Marciales no.23)

Milk

Gohan con Espada Z

Dragon Ball: Sparking! ZERO recibirá más de 30 nuevos personajes en el DLC Super Limit-Breaking NEO

La expansión Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO ya tiene fecha de estreno oficial. La cita será el próximo 30 de julio de 2026, así que falta muy poco para hincarle el diente a los nuevos luchadores y al resto del contenido adicional que se lanzará junto al DLC.

Más contenido llegará a Dragon Ball: Sparking! ZERO en julio de 2026

Durante la presentación oficial, el productor Jun Furutani profundizó en las novedades jugables que están en camino al título de peleas. Si bien los nuevos personajes son las estrellas del show, la comunidad también puede esperar trajes adicionales, escenarios inéditos y más contenido extra.

Una de las adiciones más importantes es el nuevo modo de juego single-player conocido como Limit Breaker Journey. Aquí, los jugadores deben elegir a su luchador favorito y subirlo de nivel al participar en todo tipo de batallas. Este apartado presenta un mapa interactivo con objetivos, y la meta es conseguir experiencia para subir las estadísticas y obtener nuevas habilidades.

El próximo DLC de Dragon Ball: Sparking! ZERO también presenta 4 nuevos escenarios: Kame-House, el Palacio de Kamisama, la Tundra y el Espacio. La mayoría de estas arenas de combate presentan elementos destructibles, lo que aumenta la inmersión y la espectacularidad de las peleas.

La expansión Super Limit-Breaking NEO también agrega atuendos adicionales para algunos personajes, así como nuevos movimientos especiales. En el adelanto oficial pudimos observar el Falso Super Saiyajin, visto por primera y única vez en la película animada de Slug.

Aunque gran parte de este contenido es de pago, Dragon Ball: Sparking! ZERO también recibirá actualizaciones gratuitas que incorporarán 2 nuevas mecánicas: el Sparking Boost, que permite aumentar aún más el poder de los ataques al estar el modo Sparking! a costa de más puntos de habilidad; y el Chain Blast, que añade más oportunidades ofensivas.

Dragon Ball: Sparking ZERO! recibirá más habilidades, skins y nuevo contenido

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