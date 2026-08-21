Los perros tienen fama de ser juguetones, inquietos y capaces de meterse en problemas. Ahora, uno de ellos tendrá que llevar esas habilidades a otro nivel para convertirse en un agente secreto.

Eso es lo que nos mostrará Barkour, una entrega que llamó la atención al combinar acción, plataformas, sigilo y parkour, todo dentro de una aventura de espionaje bastante peculiar. Su protagonista, Agent T.H.U.N.D.E.R., tendrá que recorrer distintos escenarios mientras utiliza gadgets y sus habilidades para cumplir misiones muy peligrosas.

Un perro agente secreto llegará con mucho parkour

VARSAV Game Studios confirmó que Barkour llegará durante el cuarto trimestre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

La espera por el juego será de algunos meses, aunque los jugadores tendrán una oportunidad para probar la propuesta muy pronto. El estudio prepara una versión renovada del demo para PC, que debutará durante gamescom 2026 la próxima semana.

Gracias a esto, los interesados podrán probar una apuesta enfocada en movimientos rápidos y escenarios diseñados para aprovechar al máximo las habilidades de su protagonista peludo. Además, será posible correr por paredes, saltar entre tejados, deslizarse por rieles y utilizar un gancho para desplazarse.

El sigilo será importante, pero también habrá caos

Las misiones tendrán una estructura semiabierta con diferentes rutas, habitaciones secretas, pasadizos ocultos y coleccionables. Esto permitirá que cada jugador decida cómo quiere conseguir los objetivos.

El Agent T.H.U.N.D.E.R. podrá infiltrarse para evitar ser detectado o utilizar diferentes gadgets para crear nuevas oportunidades. Por supuesto, también existirá la posibilidad de olvidarse del sigilo y enfrentarse directamente con los enemigos.

Además, regresar a determinadas zonas con nuevas habilidades permitirá descubrir lugares que antes eran inaccesibles. La idea es que la exploración tenga recompensas más allá de completar cada misión.

Con una combinación bastante peculiar de espionaje, parkour y caos protagonizado por un perro, Barkour busca convertirse en una de esas aventuras que difícilmente pasan desapercibidas.

¿Te llama la atención esta combinación de parkour, sigilo y acción protagonizada por un perro? ¿Le darás una oportunidad al nuevo demo cuando llegue a PC? Cuéntanos en los comentarios.

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