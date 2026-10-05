Un movimiento de Nintendo hace soñar a los fans con un remake de The Legend of Zelda: Majora’s MaskPor Dan Villalobos el
La compañía estaría preparando el terreno para otro esperado regreso y los fans ya comenzaron a emocionarse
Nintendo volvió a hacer algo que, por sí solo, podría parecer completamente normal, pero que ya provocó todo tipo de teorías entre los fans de The Legend of Zelda. La compañía comenzó a ofrecer nuevos iconos de Nintendo Switch Online relacionados con The Legend of Zelda: Majora’s Mask y la comunidad no tardó en preguntarse si hay algo más detrás de este movimiento.
La sospecha llega en un momento bastante particular: Nintendo tiene programado para el próximo 5 de noviembre el lanzamiento del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, por lo que algunos jugadores creen que la compañía podría estar siguiendo un patrón con sus clásicos de Nintendo 64.
¿Nintendo estaría preparando algo con Majora’s Mask?
Los nuevos iconos de The Legend of Zelda: Majora’s Mask ya están disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online, con diferentes diseños inspirados en uno de los juegos más queridos de la franquicia.
Aquí los puedes ver:
Hasta aquí, todo podría quedarse en una simple celebración de otro clásico. El detalle que encendió las teorías es que el momento para hacerlo es muy sospecho y hay fans que creen que es una señal de que otro anuncio importante se avecina y que estaría relacionado con Majora’s Mask.
Si Nintendo está recuperando elementos de la aventura de Termina poco antes del lanzamiento de Ocarina of Time, ¿podría estar preparando un remake más? Por ahora, todo queda en meros rumores.
Los fans ya comenzaron a hacer sus propias teorías
La idea de un remake de The Legend of Zelda: Majora’s Mask no es nueva entre la comunidad, pero estos movimientos volvieron a poner el tema sobre la mesa. En redes sociales, algunos jugadores ya expresaron su emoción ante la posibilidad de que Nintendo tenga preparado otro regreso.
No obstante, la compañía sigue sin anunciar algo relacionado con Majora’s Mask. Aun así, cuando se trata de The Legend of Zelda, basta con que Nintendo mueva una piedra para que los fans comiencen a buscar qué hay detrás.
¿Crees que estos movimientos realmente podrían ser una pista de un remake de Majora’s Mask? ¿Te gustaría que Nintendo siga los pasos de Ocarina of Time con el clásico de Termina? Cuéntanos en los comentarios.
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