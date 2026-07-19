Los despidos masivos que Microsoft realizó en su división de videojuegos siguen provocando incertidumbre dentro de la industria. Uno de los estudios que más preocupación generó fue id Software, responsable de DOOM y Quake, luego de que diversos reportes aseguraran que los recortes habían afectado seriamente su capacidad para desarrollar nuevos proyectos.

Ahora, Hugo Martin, director de la franquicia DOOM, salió a responder a los rumores y aseguró que el estudio continúa operando con normalidad.

Hugo Martin asegura que id Software sigue adelante

Durante una transmisión de Slayers Club Live, Martin negó que el estudio haya quedado reducido a un pequeño equipo, como señalaron algunos reportes tras la ola de despidos.

Según el creativo, id Software tiene actualmente un tamaño similar al que tenía cuando desarrolló DOOM (2016), uno de los juegos más exitosos de la compañía.

Además, explicó que el desarrollo del motor gráfico idTech continúa sin problemas gracias al trabajo conjunto entre los equipos ubicados en Estados Unidos, Frankfurt y MachineGames, estudio responsable de la saga moderna de Wolfenstein.

Martin incluso adelantó que el equipo ya trabaja en nuevos proyectos, aunque todavía no puede compartir detalles.

Aunque sus palabras buscaban tranquilizar a la comunidad, otra parte de su mensaje no fue recibida de la misma manera. Martin afirmó que el éxito comercial y crítico de los juegos beneficia tanto a quienes siguen trabajando en el estudio como a quienes perdieron su empleo durante la reestructuración.

Después agregó una frase que rápidamente comenzó a generar debate entre jugadores y miembros de la industria: “Lo que más importa es que los juegos sean buenos”.

El comentario llega en un momento especialmente delicado para XBOX, que recientemente confirmó miles de despidos dentro de Microsoft, incluyendo recortes en varios estudios de XBOX Game Studios.

El futuro de id Software sigue siendo una incógnita

Por ahora, las declaraciones de Hugo Martin contradicen los reportes que aseguraban que id Software había quedado severamente debilitado tras los despidos.

Sin embargo, todavía no está claro cuál será el verdadero impacto de la reestructuración en los próximos años. De hecho, algunos informes publicados tras los recortes señalan que incluso parte del equipo encargado del desarrollo de idTech habría sido reducido, algo que Microsoft y el propio estudio han negado públicamente.

Mientras tanto, los seguidores de DOOM tendrán que esperar para conocer cuál será el próximo proyecto de uno de los estudios más importantes en la historia de los juegos de disparos.

Y tú, ¿cómo crees que luce el futuro para id Software? Cuéntanos en los comentarios.

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