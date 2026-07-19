Las consolas de videojuegos son muy caras, especialmente en la actualidad. El nuevo Steam Machine no es la excepción, pues supera los $1000 USD. Con esto en mente, imaginemos brevemente la frustración que sintió un fanático que pidió la PC en miniatura y, al llegar a su casa, descubrió que el paquete desapareció por completo.

Efectivamente, todo parece indicar que alguien robó la caja que contenía el producto. Para fortuna de este jugador, el equipo de soporte de Valve respondió de forma oportuna y esta historia tendrá un final feliz.

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Roban el Steam Machine de un jugador

La venta del Steam Machine se puso en marcha a finales de junio, y lo que más sorprendió del anuncio fueron los precios. El modelo más básico de 512 GB que ni siquiera incluye un mando se vende por $1049 USD, mientras que la variante más cara que también ofrece el Steam Controller está disponible a cambio de $1428 USD.

A pesar de que los costos son muy elevados, la plataforma de Valve se agotó en algunos territorios debido a la alta demanda. Poco a poco se envían más pedidos, y recientemente fue el turno del usuario de Reddit conocido como Mdumtshali; no obstante, se llevó una desagradable sorpresa al llegar a su domicilio.

En una publicación en el subreddit dedicado al Steam Machine, el jugador afirma que estaba en el trabajo cuando llegó el repartidor a su casa. La persona que entregó el paquete dejó la caja fuera de su puerta, y tomó la fotografía que acompaña el post.

La cámara del domicilio captura el momento en el que el repartidor intenta cubrir la paquetería con una bolsa de plástico, posiblemente para evitar robos. Desafortunadamente, la consola desapareció cuando Mdumtshali dejó de trabajar y regresó a su casa.

El jugador afectado afirmó que se puso en contacto con el equipo técnico de Valve, el cual le dijo que preguntara a sus vecinos si tenían información sobre el paradero del paquete. “Pero dada la zona donde vivo, es probable que me lo hayan robado”, comentó la persona en la publicación.

Mdumtshali recurrió a Reddit con la esperanza de obtener ayuda o algún consejo que le permitiera recuperar la PC de sobremesa. Comenta que pagó £1000 GBP por el Steam Machine, alrededor de $1340 USD.

Roban el Steam Machine de un jugador afuera de su casa

Valve le enviará un reemplazo al fan que perdió su Steam Machine

Los usuarios le dijeron al jugador afectado que no tirara la toalla y que volviera a contactar con Valve para intentar solucionar el problema. Un antiguo trabajador del sector aseguró que la compañía de Gabe Newell es la responsable de la entrega del paquete y, por ende, tiene el contrato con la empresa de mensajería.

Afortunadamente, esta historia tendrá un final feliz. Mediante una actualización en su post original, Mdumtshali reveló que Valve le confirmó que le enviarán un reemplazo. Y sí, en esa ocasión planea trabajar desde casa o desviarse al punto de entrega cuando sepa que el paquete llegará pronto para evitar que se repita la misma situación.

“Sinceramente, mis felicitaciones al equipo de soporte de Steam. Pensaba que iba a perder mis £1000 GBP, algo que realmente no me puedo permitir. ¡Gracias por las sugerencias!”, concluyó el jugador.

Valve se caracteriza por ser bastante permisiva con el reemplazo de sus productos, además de que tiene una de las mejores políticas de reembolsos de la industria. Por ejemplo, un padre recibió una nueva carcasa para su Steam Deck después de que su hijo la destruyera.

El caso de Mdumtshali no es único en su tipo, y otras personas aprovecharon el post para compartir sus propias experiencias. “Valve debería marcar estos paquetes como de alto valor. Siempre que Royal Mail o Parcelforce me entregan algo y no estoy en casa, lo llevan a la oficina de correos para que lo recoja. De hecho, suelen ser los mejores porque no lo dejan simplemente en la puerta”, comentó una persona en la sección de comentarios.

El Steam Machine es muy costoso

Pero dinos, ¿alguna vez te sucedió algo parecido? ¿Cómo lo solucionaste? Déjanos leerte en los comentarios.

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