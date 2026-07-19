Los retrasos se han vuelto tan comunes en la industria que muchos jugadores ya los esperan casi por costumbre. Por eso, cuando ocurre exactamente lo contrario, la noticia llama la atención. Si estabas esperando el próximo juego de Hot Wheels, puedes ir preparando tus motores antes de lo previsto.

Milestone confirmó que Hot Wheels Infinite Rush llegará al mercado antes de la fecha anunciada originalmente. Además, el estudio aprovechó para revelar nuevos detalles sobre el enorme mundo que podrán recorrer los jugadores y las numerosas actividades que ofrecerá esta entrega.

Hot Wheels Infinite Rush adelanta su lanzamiento a septiembre

En un movimiento poco habitual, Milestone anunció que Hot Wheels Infinite Rush cambiará su fecha de estreno del 24 de septiembre al 10 de septiembre. Es decir, el juego llegará 2 semanas antes de lo previsto.

El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, mediante Steam y Epic Games Store. Quienes adquieran las ediciones con acceso anticipado podrán comenzar a jugar desde el 7 de septiembre.

Un enorme mundo con más de 150 vehículos para coleccionar

A diferencia de entregas anteriores, Hot Wheels Infinite Rush apostará por una estructura de exploración con 4 grandes islas conectadas entre sí mediante un sistema de teletransportación conocido como Launcher.

Cada región tendrá una identidad propia. Wheelswood ofrecerá una ciudad llena de rascacielos y avenidas. Tentacle Bay apostará por playas, parques y zonas arqueológicas. Gearville llevará a los jugadores a un enorme desierto industrial repleto de fábricas y maquinaria pesada. Finalmente, Drifty Temples combinará templos inspirados en Asia oriental con calles iluminadas por neones y un gigantesco dragón que dominará el paisaje.

Las carreras serán sólo una parte de la experiencia. También habrá desafíos para desbloquear nuevos vehículos, misiones de entrega donde cada choque dañará el automóvil, pruebas para destruir objetos, retos fotográficos, competencias de velocidad sin rutas predefinidas y actividades enfocadas en derrapes y saltos. Además, los escenarios esconderán numerosos coleccionables que recompensarán la exploración.

La progresión permitirá desbloquear más de 150 vehículos de Hot Wheels, distribuidos en 4 clases con diferentes estilos de conducción y sistemas de mejora, ofreciendo una gran variedad de opciones para afrontar cada desafío.

¿Crees que Hot Wheels Infinite Rush podrá convertirse en uno de los mejores juegos de carreras arcade del año? Cuéntanos en los comentarios.

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