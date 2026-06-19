Los suscriptores de Nintendo Switch Online tienen una nueva razón para encender su consola esta semana. Nintendo confirmó una nueva promoción de Juego de Muestra que permitirá disfrutar uno de los juegos deportivos más populares de la actualidad sin costo adicional por tiempo limitado.

La iniciativa forma parte de los beneficios exclusivos para miembros del servicio y llega justo a tiempo para quienes buscan nuevas experiencias competitivas antes de que termine junio.

EA Sports FC 26 será el próximo Juego de Muestra de Nintendo Switch Online

Nintendo of America anunció que EA Sports FC 26 será el siguiente título disponible dentro del programa Juego de Muestra para los usuarios de Nintendo Switch Online. La prueba ya está disponible y podrá disfrutarse del 18 al 24 de junio.

Durante ese periodo, los suscriptores podrán descargar y jugar la versión completa del título sin restricciones. Esto permitirá explorar todos sus modos principales y descubrir las novedades que introdujo esta entrega de la popular franquicia futbolística de Electronic Arts.

La promoción también incluye una atractiva oferta para quienes decidan quedarse con el juego después de probarlo. EA Sports FC 26 tendrá un descuento de 80% en la eShop de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 hasta el 1 de julio.

#NintendoSwitchOnline members! You can now download and try the full EA SPORTS FC 26 game at no additional cost until June 24 at 11:59pm PT.



Learn more: https://t.co/ahLdSoiiu3 pic.twitter.com/TS01s7z5OS — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2026

¿Qué ofrece EA Sports FC 26?

Esta entrega apuesta por una experiencia de juego renovada gracias a mejoras en la jugabilidad. Los jugadores pueden crear su equipo ideal, competir en partidas locales y en línea, además de enfrentar desafíos inspirados en situaciones reales del mundo del futbol.

El juego también permite desarrollar a un futbolista personalizado y acompañarlo durante su carrera deportiva. A esto se suman distintas opciones multijugador que buscan ofrecer partidas más dinámicas y competitivas.

Cabe mencionar que la promoción representa una excelente oportunidad para que los usuarios descubran por qué la serie sigue siendo una de las más exitosas dentro del género deportivo.

¿Piensas aprovechar esta prueba gratuita de EA Sports FC 26?, ¿Crees que los Juego de Muestra son uno de los mejores beneficios de Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

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