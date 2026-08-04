La Copa del Mundo 2026 quedó atrás y aunque en general todo salió bien, hay quienes no pueden decir lo mismo. Se trata de Refactor Games, estudio que desarrolló el infame juego FIFA World Cop: Launch Edition exclusivo de Netflix.

Reportes señalan que el proyecto fue un fracaso y esto resultó en el despido de la mayoría de sus trabajadores. El capricho de la FIFA costó empleos y ahora se teme por el futuro del estudio.

Todo esto mientras, en otra parte, EA Sports FC 26 tuvo buena recepción con su modo especial inspirado en el Mundial que se celebró este año

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Estudio de FIFA World Cop: Launch Edition despide a la mayoría de sus trabajadores

De acuerdo con publicaciones en la plataforma laboral LinkedIn, la mayoría de los trabajadores de Refactor Games fueron despedidos tras participar en el desarrollo de FIFA World Cop: Launch Edition.

Se trata del videojuego oficial de la Copa del Mundo 2026 que es exclusivo de Netflix y surgió en colaboración con la FIFA y el editor Delphi Interactive.

Inicialmente, se reportó que el estudio liquidó a todos sus empleados, pero una actualización de VGC revela que 85% del personal fue despedido. Ahora, se teme por el futuro del estudio pues con un porcentaje tan bajo de empleados, puede tratarse de simple soporte para el videojuego de fútbol hasta que salga de circulación.

Cabe señalar que, antes del lanzamiento y cuando el proyecto se hizo oficial, Delphi Interactive y la FIFA aseguraron que esto era el inicio de la IP y el juego evolucionaría con el paso del tiempo para no estancarse en el contenido de la Copa del Mundo.

El gran capricho de la FIFA

En 2022, la FIFA y EA Sports anunciaron el final de su relación tras 3 décadas debido a que la federación de futbol pidió una cantidad exorbitante para renovar el acuerdo con la empresa de videojuegos.

EA siguió con la franquicia FC, mientras que la FIFA buscó en distintos editores y estudios las opciones para tener un juego de futbol cuanto antes.

A poco tiempo de que iniciar el Mundial 2026 se anunció FIFA World Cop: Launch Edition, título que sería el juego oficial de la competencia y sería exclusivo de Netflix.

Sin embargo, la propuesta y su exclusividad en la plataforma de streaming no engancharon a los jugadores y solo se habló de él para criticar sus defectos y el hecho de que denotaba la premura en su desarrollo. La FIFA tenía urgencia por sacar un juego del Mundial y lo logró, aunque con malos resultados.

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