En años recientes, y a diferencia de su primera administración, Donald Trump emprendió una estrategia en redes sociales para llegar a distintos tipos de público y esto implica subirse a los temas que son tendencia, como los videojuegos y Grand Theft Auto VI.

Sí, el polémico presidente de Estados Unidos lo hizo de nuevo y aprovechó el anuncio de la preventa oficial de GTA VI para subir una publicación a favor de su movimiento.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y se desató una ola de críticas por usar el gaming como instrumento de propaganda.

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Trump aprovecha la preventa de GTA VI y lanza una portada similar a la del juego de Rockstar

La nota del día la dio Rockstar Games con el anuncio de la preventa oficial de GTA VI. La próxima semana sabremos cuánto costará y más detalles sobre el juego más esperado de la historia.

El tema se volvió tendencia en redes sociales de inmediato y la cuenta oficial de La Casa Blanca en X no perdió la oportunidad para hacer un nuevo meme.

Tal como en anteriores ocasiones con Halo, Call of Duty, Pokémon y Animal Crossing, la cuenta del gobierno de EUA subió una parodia de la portada de GTA VI, pero resaltando algunos elementos de la política de seguridad de Donald Trump.

Asimismo, publicó el mensaje: “salvamos al país antes de que saliera GTA VI”, esto en referencia al meme de todo lo que ha sucedido en el mundo y en distintos sectores desde 2013, antes de la llegada del título de Rockstar Games.

Si te preguntas por el número, lo que pasa es que Donald Trump es el presidente 47 en la historia de Estados Unidos.

We really saved America before GTA 6 pic.twitter.com/W0ZRsLsVCj — The White House (@WhiteHouse) June 18, 2026

La política de memes relacionados con videojuegos de Donald Trump

El presidente de EUA y su equipo entendieron el peso e importancia de las redes sociales para transmitir mensajes políticos a un público al que se les dificultó llegar en el pasado.

En este segundo periodo, Trump ha usado material de Halo, como su imagen con el traje de Master Chief al asegurar que EUA acabó con la guerra de consolas.

También usaron material de Call of Duty en un video que muestra la ofensiva militar en contra de Irán en el conflicto que tuvo lugar hace unos meses.

La cuenta de La Casa Blanca no le teme a nada, ni siquiera a Nintendo pues también hicieron una publicación con material de Wii Sports. La compañía japonesa no respondió de ninguna forma.

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