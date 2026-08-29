Los videojuegos suelen poner al jugador frente a amenazas bastante conocidas, desde monstruos, aliens y hasta ejércitos completos. No obstante, MILITSIONER tiene una idea mucho más extraña: escapar de un pueblo vigilado por un policía gigante.

El proyecto llamó la atención desde su presentación por su particular estética y una propuesta que mezcla exploración, sigilo, libertad de decisión y una buena dosis de cosas absurdas. Ahora, sus responsables confirmaron que, además de PC, el título llegará a una plataforma más.

MILITSIONER llegará a Xbox Series

CRITICAL REFLEX y el estudio desarrollador TALLBOYS anunciaron que MILITSIONER llegará a Xbox Series y PC durante 2027.

En su versión para PC, el juego estará disponible mediante la Microsoft Store y conservará su lanzamiento previamente anunciado para Steam.

Cabe mencionar que la historia comienza con una situación bastante desconcertante. El protagonista es una persona común que jamás ha cometido un crimen importante, pero una mañana termina arrestado por un motivo que desconoce.

Su objetivo será abandonar el pueblo y llegar hasta una estación de tren. El problema es que existe un enorme policía que vigila cada movimiento desde las alturas.

Aquí puedes ver el avance:

Puedes escapar, robar o hacer amigos para pedir favores

Aquí aparece el componente más interesante de MILITSIONER. El juego plantea diferentes caminos para resolver prácticamente cualquier situación.

Por ejemplo, conseguir un boleto para el tren puede requerir una pequeña dosis de diplomacia. El jugador puede entregar un regalo a la encargada de la taquilla y conseguir que le entregue un boleto.

También existe la opción de romper la puerta de acceso o entrar de noche a la cabina para robar el boleto. Claro que cada decisión puede traer consecuencias.

El título cuenta con un sistema de estados de ánimo para los personajes, incluido el gigantesco representante de la ley. Sus reacciones dependerán de las acciones del jugador y de la situación del pueblo.

La exploración también tendrá un papel importante. Será posible robar objetos de las calles, entrar a departamentos y tiendas, vender artículos encontrados y utilizar el dinero para conseguir ventajas.

El tiempo será clave para escapar del policía gigante

MILITSIONER también incorpora sigilo y una estructura basada en horarios. Los habitantes, automóviles, trenes e incluso los gigantes tendrán sus propias rutinas.

Esto significa que conocer los movimientos de cada personaje puede abrir nuevas oportunidades para avanzar. Una acción realizada durante el día podría ser mucho más complicada que la misma estrategia durante la noche.

Por otro lado, el sistema de diálogo permitirá seleccionar frases libremente, mientras que las reacciones de los personajes cambiarán según las circunstancias.

Con su llegada prevista para 2027, MILITSIONER apunta a convertirse en una de esas experiencias extrañas que pueden sorprender a los jugadores.

¿Te llama la atención este título protagonizado por un fugitivo vigilado por un policía gigante? ¿Qué estrategia utilizarías para escapar del pueblo? Cuéntanos en los comentarios.

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