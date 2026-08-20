Los fanáticos de la velocidad tendrán una nueva opción para disfrutar en consolas muy pronto, ya que iRacing.com Motorsport Simulations y Original Fire Games confirmaron que iRacing Arcade llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en un par de días.

El título debutó originalmente en PC a través de Steam el 3 de marzo de 2025 y ahora busca ampliar su audiencia con una propuesta diferente a la del tradicional simulador de carreras que hizo famosa a la marca iRacing.

Aunque comparte elementos con la serie principal, esta entrega apuesta por una experiencia más accesible y colorida, sin abandonar por completo algunos detalles que los aficionados al automovilismo valoran bastante.

Un enfoque arcade con ADN de simulación

iRacing Arcade toma vehículos, circuitos y categorías reales del automovilismo para transformarlos en versiones estilizadas y amigables. El resultado es un juego que combina una estética caricaturesca con sistemas inspirados en la simulación, como por ejemplo el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos.

Entre los circuitos incluidos destacan recreaciones de lugares reconocidos como Imola, Miami, Ciudad de México y Barber Motorsports Park. También estarán presentes categorías populares como FIA Formula 4, la clase GTP del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship y el icónico Porsche 911 GT3 Cup.

Los desarrolladores aseguran que el sistema de conducción fue diseñado para ser fácil de aprender con controles tradicionales, pero con suficiente profundidad para quienes buscan dominar cada curva y mejorar sus tiempos.

Modo carrera, multijugador y desafíos globales

Uno de los elementos más llamativos del juego es su modo carrera. Los jugadores podrán construir y personalizar un complejo automovilístico propio con talleres y edificios de investigación que desbloquean ventajas durante las competencias.

Además, será posible administrar recursos y contratar pilotos para competir en varias categorías al mismo tiempo. La intención es que cada usuario cree una organización única mientras avanza desde eventos locales hasta las competencias más prestigiosas.

En el apartado online, iRacing Arcade permitirá carreras multijugador para hasta 12 participantes, incluyendo salas personalizadas para competir con amigos. También contará con tablas de clasificación mundiales y pruebas contrarreloj con rotación semanal para mantener la competencia activa.

Solamente deberás esperar hasta el próximo 21 de agosto para disfrutarlo en consolas o PC.

¿Te llama la atención esta versión más relajada del universo iRacing? ¿Crees que los simuladores necesitan propuestas más accesibles para atraer nuevos jugadores? Cuéntanos en los comentarios.

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