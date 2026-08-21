The Duskbloods está dando mucho de qué hablar justamente unas horas antes de que comience su prueba cerrada. El proyecto de FromSoftware para Nintendo Switch 2 recibió nuevos avances que algunos medios pudieron probar en Japón, y también surgió una fecha de lanzamiento que Nintendo ya se encargó de desmentir.

El título tenía marcado el 24 de septiembre en la versión del juego que pudo probar The Guardian. La información rápidamente llamó la atención, especialmente porque la prueba de red comienza el 21 de agosto y el lanzamiento parecía estar bastante cerca, pero Nintendo aclaró que esa fecha es incorrecta.

Nintendo confirma que The Duskbloods todavía no tiene fecha

Por su parte, Eurogamer contactó a Nintendo para confirmar la información y recibió una respuesta bastante clara: “La fecha de lanzamiento es incorrecta, ya que no existe información sobre la fecha de lanzamiento de The Duskbloods”.

Por ahora, The Duskbloods mantiene únicamente una ventana de lanzamiento para 2026, así que todavía falta conocer el día en que llegará a Nintendo Switch 2.

Cabe mencionar que la fecha menxionada pudo estar relacionada con una versión interna, y por ellos debió mantenerse privada.

Ahora que la prensa pudo probar una versión avanzada del juego, parece que una ventana de estreno precisa se decidirá después de la prueba que ocurrirá este fin de semana.

Miyazaki explica por qué eligieron a Nintendo

Por otro lado, Hidetaka Miyazaki habló con IGN sobre uno de los aspectos que también ha generado conversación: la decisión de convertir The Duskbloods en un exclusivo de Nintendo Switch 2.

El director explicó que FromSoftware tuvo la oportunidad de presentar la idea directamente a Nintendo, porque la compañía mostró una actitud entusiasta y muy receptiva desde las primeras conversaciones.

Para Miyazaki, eso fue importante incluso antes de considerar el aspecto comercial, pero quizá lo que más sorprendió fue la declaración “Nintendo es definitivamente el socio ideal” para este proyecto.

También destacó que The Duskbloods cuenta con sistemas y reglas bastante complejos, y que recibir comentarios durante el desarrollo ha sido fundamental.

Esto tiene que ver con algo que FromSoftware reconoce como una de sus debilidades: explicar rápidamente sus sistemas a los jugadores. El director admitió que, históricamente, el estudio suele lanzar a los jugadores al mundo y esperar que descubran las cosas por su cuenta.

Esta vez, Nintendo está ayudando a presentar las mecánicas y los tutoriales de una forma más comprensible. Para Miyazaki, esa colaboración encaja perfectamente con las fortalezas de la compañía.

¿Cuándo llegará The Duskbloods?

Por ahora, la única certeza es que The Duskbloods llegará a Nintendo Switch 2 este año, así que estaremos pendientes para conocer el anuncio definitivo.

Eso sí, la prueba de red cerrada comenzará el 21 de agosto, por lo que pronto tendremos muchas más impresiones sobre la nueva apuesta multijugador de FromSoftware.

¿Crees que Nintendo es el socio ideal para The Duskbloods? ¿Qué fecha crees que elijan para el lanzamiento del juego? Comparte con nosotros tus comentarios.

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