Si alguna vez imaginaste que dirigir un museo podía convertirse en una experiencia de adoración colectiva, SEGA y Two Point Studios tienen una sorpresa para ti. Two Point Museum acaba de recibir una colaboración con Cult of the Lamb, como parte de su nueva expansión Digiverse.

La actualización ya está disponible de forma gratuita y permite a los jugadores explorar contenido inspirado en el peculiar título de Massive Monster. Cabe recordar que el Digiverse funciona como un mapa de expediciones que continúa creciendo, con nuevos puntos de interés, exhibiciones y objetos decorativos provenientes de distintos universos.

Esta vez, los jugadores podrán llevar el culto directamente al museo y conseguir que los visitantes se conviertan en seguidores.

Crea tu propio culto dentro del museo

Con esta colaboración podrás construir un Santuario para comenzar a obtener Devoción directamente de los visitantes. Este recurso permitirá desbloquear elementos dentro de un nuevo árbol de recompensas inspirado en Cult of the Lamb.

A medida que el culto crezca, algunos visitantes podrán convertirse en seguidores leales y su dedicación generará más Devoción, además de aumentar el prestigio del museo y producir ofrendas en forma de donaciones.

También podrás entrenar a los empleados dentro del Culto del Museo. Su creciente lealtad les permitirá aceptar expectativas salariales más bajas, porque aparentemente también se vive de la fe.

Nuevas exhibiciones y expediciones

Cabe mencionar que el nuevo contenido agrega 4 Puntos de Interés relacionados con Cult of the Lamb, donde los expertos podrán explorar las peligrosas tierras de los falsos profetas.

Los jugadores también podrán construir un Culto del Museo con 4 exhibiciones únicas.

Además, será posible desbloquear nuevos objetos decorativos y mejoras para las exhibiciones mediante el árbol de recompensas del culto. También habrá nuevos rituales capaces de otorgar poderosos beneficios para el museo a cambio de Devoción.

¿Qué te parece esta colaboración entre Two Point Museum y Cult of the Lamb? ¿Te gustaría ver más colaboraciones de este tipo en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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