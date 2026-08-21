Si algo dejó claro SAKAMOTO DAYS durante su primera temporada es que la vida tranquila de un antiguo asesino puede complicarse en cuestión de segundos. Taro Sakamoto quería dejar atrás su pasado, pero sus enemigos se encargaron de recordarle que retirarse no sería tan sencillo.

El querido anime consiguió destacar gracias a una combinación bastante peculiar. Por un lado tenemos combates llenos de adrenalina y asesinos extremadamente peligrosos; por otro, situaciones cotidianas protagonizadas por un hombre que solamente quiere cuidar a su familia.

Ahora, Netflix prepara el siguiente capítulo de esta historia y ya podemos conocer cuándo regresará la serie. La compañía presentó un teaser de la temporada 2 y ya tenemos una fecha para anotar en el calendario.

¿De qué trata SAKAMOTO DAYS?

La historia sigue a Taro Sakamoto, quien alguna vez fue considerado el mejor asesino del mundo. Todo cambió cuando conoció a Aoi, una empleada de una tienda de conveniencia de quien se enamoró.

Sakamoto decidió abandonar su peligrosa profesión, se casó, tuvo una hija y abrió una pequeña tienda. Aunque su apariencia cambió considerablemente, sus habilidades permanecen intactas.

El problema es que su pasado continúa persiguiéndolo. Para proteger a su familia y conservar su nueva vida, tendrá que enfrentarse a diferentes asesinos junto con aliados como Shin.

【New Visual】

SAKAMOTO DAYS Season 2

Scheduled for January 2027 on Netflix!



✨More: https://t.co/ZZeySNJfQL pic.twitter.com/4yB72SmsOK — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 19, 2026

¿Cuándo llegará la temporada 2?

SAKAMOTO DAYS regresará con su temporada 2 en enero de 2027 y de forma exclusiva a Netflix.

Cabe mencionar que la nueva temporada llevará a Sakamoto y Shin hasta la JCC, una institución dedicada al entrenamiento de asesinos. Ambos buscarán información sobre X, también conocido como Slur.

Mientras tanto, Nagumo, Shishiba y Osaragi, integrantes de ORDER, viajarán a Kioto para cumplir una misión que rápidamente se complicará. Además, la serie comenzará a profundizar en la historia compartida de Sakamoto, Nagumo, Rion y Slur.

Un punto importante es que el anime está basado en el manga de Yuto Suzuki que ha sido publicado en Weekly Shonen Jump desde 2020.

¿Esperas el regreso de Sakamoto y sus compañeros? ¿Qué personaje quieres ver enfrentarse a los nuevos enemigos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente