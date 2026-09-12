Si te gustan los FPS con estilo retro, combates intensos y una buena dosis de dificultad, quizá tengas un nuevo juego que poner en el radar. Moros Protocol lleva varios meses disponible en PC y poco a poco busca conquistar nuevas plataformas.

El título de Pixel Reign combina elementos de los shooters clásicos con mecánicas roguelite y enfrentamientos que recuerdan a los Soulslike. Ahora, su siguiente parada llevará esta mezcla a las consolas de actual generación.

¿Cuándo llegará Moros Protocol a Nintendo Switch 2 y PlayStation 5?

Super Rare Originals y Pixel Reign confirmaron que Moros Protocol llegará a Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 el próximo 1 de octubre. Cabe mencionar que la versión para PC debutó el 18 de septiembre de 2025 a través de Steam y GOG.

La historia comienza cuando el protagonista despierta a bordo de The Orpheus, una nave de guerra abandonada en las profundidades del espacio. No recuerda cómo llegó ahí y sólo cuenta con sus instintos para sobrevivir.

El problema es que la nave está infestada de criaturas. Además, sus pasillos cambian durante cada partida, así que avanzar por ella promete ser una experiencia bastante distinta en cada intento.

Un FPS retro con elementos roguelite y Soulslike

El juego apuesta por un estilo retro con texturas pixeladas que recuerdan a los shooters de finales de los 90 y principios de los 2000. Además, la iluminación dinámica y el diseño sonoro buscan reforzar su atmósfera de ciencia ficción.

En cuanto al combate, Moros Protocol permite personalizar el arsenal y utilizar mejoras que pueden modificar la forma de enfrentar cada partida. Incluso existe una mecánica que permite patear a los enemigos, porque aparentemente los disparos no siempre son suficientes cuando regresas estresado del trabajo.

La progresión también cambia con cada intento. Los escenarios combinan áreas diseñadas a mano con generación procedural, mientras que las mejoras y amenazas obligan a adaptar la estrategia conforme aumenta la dificultad.

También podrás jugarlo en cooperativo

Una de sus características más interesantes es el cooperativo para 2 jugadores. Puedes unirte a un amigo durante la partida y enfrentar juntos las amenazas que aparecen dentro de The Orpheus.

Gracias a todo esto, Moros Protocol busca ofrecer una experiencia intensa para quienes disfrutan los FPS en su consola.

¿Le darás una oportunidad a Moros Protocol cuando llegue el 1 de octubre? ¿Qué te parece su combinación de FPS retro, roguelite y Soulslike? Cuéntanos en los comentarios.

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