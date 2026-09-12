El 40 aniversario de The Legend of Zelda está con todo y ya provocó una auténtica carrera entre los fans que quieren conseguir alguno de sus productos conmemorativos. La demanda fue tan alta que varias tiendas se quedaron sin existencias poco después de abrir las preventas del juego en su versión estándar y del Nintendo Switch 2.

Y claro, donde hay productos difíciles de conseguir, aparecen los revendedores. Algunas unidades terminaron en eBay con precios bastante inflados, una situación que seguramente no sorprende a nadie que haya intentado conseguir hardware especial de Nintendo.

Nintendo confirma que habrá más unidades de la colección

La buena noticia llegó directamente de Nintendo, pues la compañía confirmó que la The Legend of Zelda 40th Anniversary Collection tendrá una reposición de inventario.

La empresa publicó un aviso en la Nintendo Store para informar a los compradores sobre la situación. El mensaje señala: “La colección del 40 aniversario de The Legend of Zelda está agotada actualmente. Anunciaremos cuándo se reponga el inventario a través de la aplicación Nintendo Store”.

Esto significa que quienes no alcanzaron una unidad todavía tienen motivos para mantener la esperanza. Lo que todavía no sabemos es cuándo llegará esa nueva oleada de productos y si se limitarán a la tienda de la compañía o también incluirán a los minoristas principales.

Como sabes, entre los artículos que forman parte de esta celebración se encuentra un Nintendo Switch 2 con diseño inspirado en la Trifuerza, además de un Pro Controller y una funda para la consola híbrida, todos ellos con el 29 de octubre como fecha de lanzamiento.

Conseguir los productos de Zelda tampoco ha sido sencillo en México

La situación tampoco ha sido sencilla para los fans mexicanos. Las preventas de algunos productos se agotaron rápidamente y conseguir una copia física de The Legend of Zelda: Ocarina of Time tampoco ha sido tarea fácil.

El Nintendo Switch 2 del 40 aniversario llegó a venderse en nuestro país por $14,499 MXN y también desapareció rápidamente de Amazon México.

Aún falta que otros comercios ofrezcan la preventa de la consola, pero todo indica que la situación será similar y los fans siguen atentos para conseguir su hardware.

Solamente queda estar pendiente de cualquier novedad y te invitamos a seguirnos en nuestros diferentes canales para conocer el momento exacto en el que la consola especial y todos los productos del aniversario estén disponibles de nuevo.

¿Lograste apartar alguno de los productos del 40 aniversario de Zelda o esperarás a la próxima reposición? Cuéntanos en los comentarios.

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