Una tienda muy popular entre los jugadores de PC acaba de dar el banderazo a su venta especial de verano. Además de atractivos descuentos y otro tipo de promociones, también hay un regalo muy especial para sus usuarios.

Si eres jugador de PC y te encantan los juegos con buena historia, lo mejor es que pongas atención. Por tiempo limitado, puedes conseguir gratis un llamativo título con reseñas muy positivas que fue elogiado por su narrativa y su atractivo aspecto visual. La promoción acabará pronto, así que es mejor que lo reclames lo antes posible. A continuación, te decimos cómo obtenerlo sin costo.

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Sólo tienes pocas horas para conseguir gratis este juego para PC

La venta de verano de Steam concluirá muy pronto, así que GOG tomó la iniciativa y también comenzó con su temporada de ofertas para consentir a los jugadores de PC. La buena noticia es que preparó un regalo especial, pero sólo estará disponible por unos cuantos días.

GOG está regalando copias de Silent, un interesante juego de Daedalic Entertainment que debutó en 2016. El título fue muy bien recibido por su atractivo aspecto visual y dirección de arte, pero sobre todo por su interesante y emotiva historia sobre el vínculo entre 2 hermanos.

El título narra las aventuras de Noah y Renie, familiares que quedan atrapados en medio de una guerra. Luego de una tragedia, el protagonista llega a Silencio, un mundo entre la vida y la muerte que también es el escenario de un conflicto a gran escala entre un grupo de rebeldes y peligrosas criaturas oscuras.

No es una sorpresa saber que Silent recibió elogios por su historia, pues después de todo es una aventura gráfica point-and-click. Para conseguirlo gratis, basta con que visites GOG, encuentres el banner de la promoción y lo reclames. De esta forma, el título se añadirá a tu cuenta y podrás disfrutarlo sin costo cuando quieras.

Silent está disponible gratis en GOG

Sólo toma en cuenta que Silent estará disponible con 100% de descuento en GOG por tiempo limitado. Puedes reclamarlo sin costo durante las próximas 70 horas, así que sólo tendrás algunos días para añadirlo a tu colección de juegos para PC.

¿Qué ofrece Silent?

El título de Daedalic Entertainment es una experiencia de corta duración, pero que vale la pena disfrutar al menos una vez. Debes saber que se trata de secuela de The Whispered World, pero aún así lo puedes jugar de manera independiente y conocer su historia.

Como te comentamos, el título es una aventura gráfica, así que se juega como los point-and-click de antaño. Podrás jugar con 3 protagonistas diferentes en una aventura donde deberás sobrevivir a los conflictos armados del mundo real y de Silencio.

En tu camino te encontrarás a personajes como Spot, una oruga mágica que ayudará a Noah y Renie a escapar de los peligros que los acechan. En Silent, deberás explorar escenarios 2D, interactuar con los entornos en busca de objetos para progresar y resolver acertijos.

La aventura gráfica point-and-click está disponible sin costo por tiempo limitado

“Acompaña a Noah y Renie en un apasionante viaje a través de Silencio y vive una intensa aventura en un mundo de contrastes entre la armonía y el peligro”, dice su descripción.

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