La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 aún da mucho de qué hablar, y los sentimientos están a flor de piel. El pasado fin de semana fue un periodo de mucha actividad que, inevitablemente, dejó ganadores y perdedores. Neymar Júnior quedó fuera de la competencia tras la eliminación de Brasil, y sus detractores se lo recuerdan constantemente.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con videojuegos? Es que resulta que las personas corrieron en masa al perfil personal del futbolista en Steam para burlarse de él. Y sí, llama la atención la forma en que la comunidad le recordó al deportista profesional que su selección ya no podrá hacerse con la copa.

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Aficionados noruegos invaden el perfil personal de Neymar en Steam

Fue el pasado domingo 5 de julio de 2026 cuando se disputó el enfrentamiento entre las selecciones de Brasil y Noruega. Fue una competencia reñida, pero al final la agrupación europea se hizo con la victoria tras las 2 anotaciones de Erling Haaland, quien fácilmente es uno de los jugadores estrellas de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

El resultado final fue 2-1 a favor de Noruega. El único gol del equipo brasileño llegó del pie de Neymar Junior, quien anotó en un penal durante los compases finales del segundo tiempo. A pesar de sus esfuerzos, el jugador profesional de 34 años quedó eliminado junto a Brasil.

Después de que el árbitro dio el silbatazo final, el futbolista brasileño fue incapaz de contener el llanto en el campo de juego. Tras esta derrota, que una vez más deja a la agrupación suramericana en la fase de octavos de final, es probable que la antigua estrella del Club Barcelona intente relajarse con sus videojuegos favoritos.

Tras la derrota de Brasil, las personas se burlaron de Neymar publicando la bandera de Noruega en su cuenta de Steam

Lamentablemente para él, los aficionados noruegos y detractores en general visitaron la cuenta de Neymar da Silva Santos Júnior para burlarse de él. ¿Qué fue lo que hicieron? Básicamente, spamearon la bandera de Noruega en la sección de comunidad.

Neymar Junior es un gamer con mucha experiencia en PC, y en el pasado expresó abiertamente su afición por Counter-Strike, uno de los FPS más populares de todos los tiempos y uno de los títulos más jugados en Steam. La comunidad sabe que el futbolista pasa mucho tiempo en la plataforma de Valve, así que no dudó en recordarle su derrota.

Además de spamear la bandera de Noruega, algunas personas directamente insultaron al jugador y publicaron arte ASCII para compartir imágenes ofensivas que ni siquiera podemos describir. Afortunadamente, la afición contrarrestó la oleada de negatividad y también empezó a publicar la bandera de Brasil y palabras de aliento.

La cuenta personal de Neymar Jr. en Steam se llenó de burlas y personas que publican la bandera de Noruega

Neymar Júnior es un gran fanático de los videojuegos

Por ahora, Neymar Júnior guarda silencio sobre el tema, y es probable que ni siquiera esté enterado de que los aficionados noruegos invadieron su cuenta personal de Steam con burlas e insultos. La gente aún pública la bandera de Noruega tras la derrota de Brasil, y es probable que sea una tendencia que se repita por las próximas semanas.

Para muchos, será una gran sorpresa saber que el futbolista brasileño es un gran admirador de los videojuegos. En una entrevista con el youtuber y streamer español TheGrefg, el profesional del deporte confesó que juega Conter-Strike todos los días en PC, título al que ya le invirtió más de 10,000 horas.

“Es real que tengo más de 10,000 horas en Counter-Strike. Juego mucho. No salgo porque hay muchos entrenamientos. Juego todos los días con mis amigos, y gasto mucho dinero”, comentó Neymar. Efectivamente, un vistazo rápido por su cuenta de Steam deja al descubierto su gran inventario de armas en el FPS de Valve.

Anteriormente, la estrella de la sección brasileña confesó que jugar videojuegos le permite relajarse y reducir un poco el estrés.

Neymar Júnior también realiza transmisiones en vivo en los que juega Counter-Strike

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