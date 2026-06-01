Los juegos de terror suelen ponernos frente a monstruos, casas embrujadas y situaciones llenas de tensión. Sin embargo, un nuevo proyecto quiere que el verdadero desafío sea la comunicación entre jugadores. Durante una reciente presentación, Atlantis Studio reveló Beyond the Dark: Nightwatch, una propuesta cooperativa de horror que llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 en algún momento de 2026.

El título llama la atención por su enfoque asimétrico para 2 jugadores, donde cada participante tendrá información diferente y deberá colaborar constantemente para sobrevivir.

Un juego de terror donde hablar será tan importante como correr

En Beyond the Dark: Nightwatch, uno de los jugadores despierta dentro de una extraña casa plagada de amenazas y fenómenos inquietantes. Su objetivo será encontrar la forma de escapar mientras explora habitaciones llenas de misterios.

La situación se complica porque el segundo jugador verá la experiencia desde otra perspectiva completamente distinta. Su papel será guiar, interpretar pistas y ayudar a tomar decisiones. Esto significa que ninguno tendrá toda la información necesaria para avanzar por su cuenta.

Según Atlantis Studio, la comunicación será el elemento central de la experiencia. Una instrucción correcta podría salvar la partida, mientras que un malentendido podría llevar a ambos al fracaso.

Aquí puedes ver el trailer:

Terror cooperativo diseñado exclusivamente para 2 personas

A diferencia de otros títulos que simplemente agregan un modo cooperativo, Beyond the Dark: Nightwatch fue creado desde sus bases para funcionar únicamente con 2 jugadores.

La aventura obligará a coordinar movimientos, compartir descubrimientos y reaccionar rápidamente ante los peligros que aparecerán dentro de la casa. Además, los jugadores deberán combinar información obtenida desde perspectivas diferentes para resolver acertijos y descubrir los secretos ocultos del escenario.

Atlantis Studio también promete una ambientación opresiva, espacios claustrofóbicos, anomalías inesperadas y amenazas que permanecerán ocultas en las sombras durante gran parte de la experiencia.

Un proyecto liderado por un veterano de la industria

Tal como lo dijimos antes, la compañía responsable del título es Atlantis Studio, cofundada por Ru Weerasuriya, quien anteriormente participó en la creación de Ready at Dawn. Gracias a ello, el anuncio ha despertado la curiosidad de muchos aficionados al género que buscan nuevas experiencias cooperativas de terror.

Por ahora, los desarrolladores únicamente confirmaron que Beyond the Dark: Nightwatch llegará a Nintendo Switch 2 durante 2026. Se espera que en los próximos meses compartan más detalles sobre su jugabilidad y mecánicas.

¿Te llama la atención un juego de terror que dependa completamente de la comunicación entre jugadores? Cuéntanos en los comentarios.

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