Las sorpresas siguen apareciendo para los jugadores que disfrutan las experiencias narrativas. Un nuevo proyecto independiente acaba de confirmar su fecha de estreno y promete ofrecer una aventura llena de imaginación, exploración y acertijos inspirados en las grandes películas familiares de los 80.

Se trata de LIFTED, un juego de plataformas y rompecabezas con enfoque cinematográfico que debutará primero en PC, y más adelante llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Una aventura inspirada en el cine clásico

El estudio Adventure Works confirmó que LIFTED estará disponible en PC, a través de Steam, el próximo 22 de julio. Aunque todavía no hay fecha para las versiones de consola, el equipo aseguró que también llegarán posteriormente a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

El proyecto es dirigido por Jeffrey Ashbrook, fundador del estudio y diseñador que trabajó durante años en atracciones de parques temáticos de Disney, incluyendo Millennium Falcon: Smugglers Run. Según explicó, su objetivo fue crear una experiencia que capturara la sensación de asombro de las películas y videojuegos con los que creció.

Ashbrook señaló que buscó desarrollar una aventura que los niños pudieran disfrutar por sí solos, pero que también transmitiera a los padres parte de la magia que ellos experimentaron durante su infancia.

Aquí puedes ver el avance:

¿Qué es LIFTED?

La historia sigue a Ari Buktu, un estudiante que intenta conseguir puntos extra con el profesor Lionel Raventhorpe. Sin embargo, una situación inesperada los lleva a embarcarse en una aventura a través del tiempo y el espacio para encontrar una legendaria tiara.

El tesoro tiene un propósito muy especial: convertirse en el regalo perfecto para Miss Barton, el gran amor del profesor.

Durante el viaje, los jugadores recorrerán escenarios inspirados en distintas épocas históricas. Entre ellos destacan el Egipto de 1818 y antiguas civilizaciones mayas. A lo largo de la aventura habrá plataformas, rompecabezas, situaciones cómicas y encuentros con personajes históricos problemáticos.

El estudio promete una experiencia familiar, sin violencia, enfocada en la exploración, la narrativa y el sentido de maravilla que caracterizaba a muchos clásicos cinematográficos de los años 80.

Además, la historia fue escrita por Nick Gambino, ganador del Austin Film Festival, quien aportó una mezcla de humor, imaginación y momentos emotivos para dar vida a esta peculiar aventura.

Un proyecto independiente con mucho potencial

Aunque LIFTED todavía es una propuesta relativamente desconocida, su combinación de exploración, acertijos y estilo cinematográfico podría convertirlo en una de las sorpresas más interesantes del verano para los jugadores que buscan experiencias diferentes.

Con una estética inspirada en las aventuras clásicas y una propuesta apta para toda la familia, este lanzamiento tiene varios elementos que podrían llamar la atención de los usuarios cuando finalmente se estrene.

¿Le darás una oportunidad a LIFTED cuando llegue a consolas y PC? Cuéntanos en los comentarios.

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