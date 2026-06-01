Aunque el gaming se ha vuelto más caro con el paso del tiempo, hoy más que nunca es fácil conseguir juegos a precios muy bajos e incluso totalmente gratis gracias a las ofertas especiales de las tiendas digitales y otras iniciativas. Los usuarios de PC están de suerte, pues ahora mismo tienen la oportunidad de obtener un título inspirado en Mega Man X sin gastar un centavo.

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, hay muchas razones por las que las compañías deciden regalar sus lanzamientos a la comunidad. En esta ocasión, el desarrollador Domesticated Ant Games y el editor PID Games optaron por obsequiar su aclamado juego indie para promocionar la secuela de la franquicia.

Estamos ante una promoción de tiempo limitado como ya es tradición, así que los jugadores que deseen reclamar el plataformero de acción y conservarlo para siempre en su biblioteca de PC deben actuar rápido antes de que sea muy tarde.

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Gravity Circuit tiene 100% de descuento y está disponible gratis en Steam

Aunque es común encontrar juegos gratuitos y free-to-play en la plataforma de Valve, rara vez son propuestas de muy buena calidad que valga la pena echarle un ojo. Por suerte, es muy probable que el nuevo regalo de Steam cumpla con las expectativas de los fanáticos de las experiencias retro.

Hablamos de Gravity Circuit, un plataformero de acción que toma mucha inspiración de la serie Mega Man X de Capcom. Esta propuesta vio la luz del día en 2023 y desde entonces logró construir una fanaticada muy fiel, lo que fue suficiente para que sus desarrolladores dieran un paso al frente y optaran por crear una segunda entrega.

Como parte de los festejos, el título de Domesticated Ant Games y PID Games tiene actualmente 100% de descuento en Steam, lo que significa que los jugadores pueden reclamarlo gratis. Aunque el juego también está disponible para Nintendo Switch y PlayStation, la oferta es exclusiva de PC.

Naturalmente, la promoción tiene fecha límite. Gravity Circuit solamente estará disponible de forma gratuita en Steam del 1 al 14 de junio de 2026, así que los fanáticos que deseen conseguirlo para ampliar su librería digital tienen aproximadamente 2 semanas para reclamarlo. Después de que finalice la rebaja, el proyecto regresará a su precio habitual de $16.99 USD o $259.99 MXN.

Aunque el plataformero de acción sólo está gratis en Steam, en este momento también tiene 55% de descuento en la PS Store y es posible adquirirlo por $9.89 USD; los suscriptores de PlayStation Plus tienen la oportunidad de conseguirlo ligeramente más barato, a sólo $8.78 USD. En cambio, en la Epic Games Store tiene 60% de descuento.

Gravity Circuit tiene 100% de descuento en Steam y los jugadores de PC pueden conseguirlo gratis por tiempo limitado

¿Qué ofrece Gravity Circuit?

Gravity Circuit es una emocionante aventura en 2D que combina plataformas y combate, muy al estilo de los clásicos Mega Man X de la década de 1990. La historia se enfoca en Kai, un héroe solitario que tiene la facultad de emplear todo tipo de poderes gravitacionales y que debe salvar su mundo futurista de una nueva amenaza.

Este proyecto de Domesticated Ant Games es un claro homenaje a los plataformeros retro y presenta un total de 12 niveles, cada uno repleto de secretos y nuevas habilidades por desbloquear. También sobresale que cada zona presenta su propia serie de obstáculos, enemigos y, por supuesto, jefes.

Gravity Circuit fue del agrado de la comunidad y en este momento presume más de 2000 reseñas positivas en Steam y una puntuación promedio de 89 en Metacritic, así que los jugadores de PC deberían aprovechar la promoción de tiempo limitado y conseguirlo gratis en Steam mientras sea posible.

Gravity Circuit es un juego inspirado en Mega Man X, uno de los mejores plataformeros de Capcom

Muchas personas le dieron una oportunidad a este proyecto, pues el número de usuarios concurrentes aumentó considerablemente y, gracias a la promoción, se alcanzó un nuevo récord de 1727 jugadores simultáneos en Steam.

En cuanto a la secuela, se espera que Gravity Circuit 2 esté disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC en algún momento de 2027. La historia una vez más se enfocará en Kai, quien deberá frenar una nueva amenaza que puede poner en peligro a Kernel City.

Los jugadores de PC también tienen la oportunidad de conseguir gratis otros títulos como Drift86, un videojuego de carreras que permite competir en pistas ambientadas en Japón.

Gravity Circuit 2 ya es una realidad y fija su estreno en consolas y PC para 2027

Pero dinos, ¿qué opinas de este regalo? ¿Ya lo agregaste a tu colección de Steam? Déjanos leerte en los comentarios.

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