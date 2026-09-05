Si te gustan las historias oscuras donde cada decisión puede complicar todavía más las cosas, Liquid Swords prepara una propuesta bastante peculiar. Samson: A Tyndalston Story ya está disponible en PC y pronto llegará a consolas.

El estudio confirmó que su juego de acción noir estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series este mismo mes. Además, al mismo tiempo, llegará a la Microsoft Store.

Una deuda que crece cada día

En Samson: A Tyndalston Story tomas el control de Samson McCray, un hombre desesperado por mantenerse a flote mientras una enorme deuda crece con el paso de las horas.

Tyndalston es una ciudad hostil, donde la violencia y las decisiones rápidas forman parte de la supervivencia. Cada día representa un nuevo problema, mientras los intereses aumentan la cantidad que Samson debe pagar.

El juego utiliza un sistema de Puntos de Acción, que limita la cantidad de trabajos y actividades que puedes realizar diariamente. Por eso, elegir qué hacer y cuándo hacerlo será fundamental.

Cada decisión tiene consecuencias y puede modificar la forma en que diferentes personajes, facciones y zonas de la ciudad reaccionan ante Samson. Aquí tampoco existen los clásicos reinicios para borrar una mala elección, por lo que es mejor tener cuidado.

Aquí puedes ver su avance:

Acción, peligro y consecuencias

El combate busca ofrecer enfrentamientos físicos y peligrosos. Así que la violencia funciona como una herramienta para sobrevivir, pero recurrir a ella también puede generar nuevas consecuencias.

Cabe mencionar que la propuesta gira alrededor de una idea sencilla: cada día cuesta dinero y cada movimiento puede acercarte o alejarte de la solución. Quedarte quieto tampoco parece una opción, pues la deuda continúa creciendo.

Te recordamos que Samson: A Tyndalston Story debutó en PC el 8 de abril, mediante Steam y Epic Games Store. Ahora, los jugadores de consola y los usuarios de la Microsoft Store harán lo propio el próximo 21 de septiembre.

¿Te llama la atención esta aventura noir basada en decisiones y consecuencias? ¿Probarás Samson: A Tyndalston Story cuando llegue a consolas? Cuéntanos en los comentarios.

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