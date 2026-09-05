Nintendo sorprendió hace unos meses al confirmar que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake llegará a Nintendo Switch 2 durante 2026. Desde entonces, los detalles oficiales han sido bastante escasos, pero eso cambiará muy pronto.

Con 2 Nintendo Direct la próxima semana y uno de ellos enfocado en el 40º aniversario de The Legend of Zelda, el conocido insider Nate the Hate compartió algunos detalles sobre lo que podríamos esperar del proyecto. Eso sí, por ahora Nintendo no ha confirmado ninguna de esta información, así que conviene tomarla como un rumor.

El remake apostaría por mejorar la experiencia original

De acuerdo con Nate the Hate, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake incluiría importantes mejoras de calidad de vida. Aunque el insider no especificó cuáles serían, estas podrían modernizar ciertos aspectos de la aventura para hacerla más cómoda para los jugadores actuales.

Uno de los cambios más importantes estaría en el apartado visual. El insider espera una renovación gráfica completa, con un nivel de trabajo comparable al realizado por Demon’s Souls en PlayStation 5.

Eso no significa que ambos juegos necesariamente tengan el mismo estilo visual o resultado técnico. La comparación serviría para dimensionar el esfuerzo que, según el rumor, Nintendo estaría poniendo en la reconstrucción del clásico.

La aventura conservaría su estructura original

Una noticia que podría sorprender a los fans es que Nate the Hate no espera cambios importantes en la estructura del juego.

Esto apuntaría a una experiencia bastante cercana a la aventura que los jugadores conocieron originalmente en Nintendo 64.

El insider incluso considera que el resultado podría ser “impresionante”, aunque será necesario esperar información oficial para conocer el alcance real del proyecto.

Cabe mencionar que The Legend of Zelda: Ocarina of Time es considerado uno de los juegos más influyentes de la historia. Su última gran versión fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D para Nintendo 3DS (2011), por lo que un remake completamente renovado sería un acontecimiento importante para la franquicia.

El proyecto llegará este año y en unos cuantos días, el 8 de septiembre, seguramente conoceremos más detalles de lo que ofrecerá.

¿Te gustaría que el remake respete completamente el diseño original? ¿Qué mejora de calidad de vida esperas más?Cuéntanos en los comentarios.

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