Si buscas un juego gratuito para pasar el fin de semana, Epic Games Store tiene una propuesta perfecta para los fans de los FPS y la Segunda Guerra Mundial. La plataforma está regalando un título de acción que te pone en medio de una invasión a gran escala.

Se trata de Beach Invasion 1944, un shooter en primera persona enfocado en defender una posición fortificada contra oleadas de enemigos. La promoción estará disponible durante algunos días más, así que todavía tienes oportunidad de añadirlo a tu biblioteca para siempre.

Defiende la costa contra una invasión imparable

En Beach Invasion 1944 tomas el papel de un soldado del Eje encargado de defender las fortificaciones del Muro Atlántico en Europa. Tu misión consiste en detener a las fuerzas invasoras utilizando diferentes posiciones defensivas.

El juego combina elementos de los FPS arcade con una ambientación inspirada en la Segunda Guerra Mundial. Podrás utilizar armas emblemáticas como la MG42 y el Flak 88, además de controlar posiciones con tanques Panzer.

La defensa también puede reforzarse con minas, barriles explosivos, ataques de artillería y mejoras para las armas. Estos recursos serán importantes para sobrevivir ante las constantes oleadas enemigas.

La variedad de adversarios incluye marines, paracaidistas, soldados con bazucas y lanzallamas, además de botes de ataque, jeeps, tanques, vehículos blindados, cazas y bombarderos.

Otro de los atractivos de Beach Invasion 1944 es que busca ofrecer acción constante mientras cambia el escenario. Los ataques pueden ocurrir durante el día o la noche y ser acompañados por diferentes condiciones climáticas.

¿Hasta cuándo puedes conseguirlo gratis?

Si eres de los interesados en conseguir este juego, déjanos decirte que la promoción de la Epic Games Store estará disponible hasta el 7 de septiembre a las 3:20 AM, hora del centro de México. Para conseguirlo, basta con reclamarlo mientras la oferta siga activa aquí.

Una vez añadido a tu biblioteca, podrás conservarlo y jugarlo cuando quieras, por lo que vale la pena aprovechar la promoción.

¿Te interesa probar Beach Invasion 1944 mientras está gratis? ¿Qué otro juego de guerra te gustaría ver como próximo regalo de la Epic Games Store? Cuéntanos en los comentarios.

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