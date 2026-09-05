Los fans de los Sombrero de Paja tendrán una oportunidad especial para regresar a los primeros años de una de las franquicias de anime más populares. One Piece: La Película llegará a los cines de México muy pronto.

La cinta podrá disfrutarse en Cinépolis y Cinemex, mientras que la preventa de boletos ya está disponible en los sitios de ambas cadenas. Así que quienes quieran vivir esta aventura de Luffy y compañía en pantalla grande ya pueden apartar su lugar.

Una aventura clásica de los Sombrero de Paja

One Piece: La Película fue estrenada hace 26 años y fue la primera película animada de la franquicia. La producción estuvo a cargo de Toei Animation y cuenta con una duración aproximada de 51 minutos.

La historia gira alrededor de Woonan, un legendario pirata conocido como el Gran Pirata de Oro. Según la leyenda, consiguió cerca de un tercio del oro del mundo antes de desaparecer junto con su enorme fortuna en una isla remota.

Por supuesto, una leyenda semejante resulta demasiado tentadora para los piratas. Luffy, Zoro, Nami y Usopp terminan involucrados en la búsqueda del tesoro, aunque tendrán que enfrentarse a Eldorago, un pirata obsesionado con conseguir el oro de Woonan.

La situación se complica cuando los Sombrero de Paja conocen a Tobio, un joven relacionado con la tripulación de Eldorago. Mientras buscan la isla, nuestros protagonistas tendrán que lidiar con enemigos, mapas del tesoro y las consecuencias de perseguir una fortuna legendaria.

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Una película perfecta para recordar los inicios

La cinta pertenece a una etapa muy temprana de One Piece cuando la tripulación todavía estaba formada por Luffy, Zoro, Nami y Usopp. Aunque eso si, su historia es independiente de la continuidad principal del manga y anime.

Para los seguidores veteranos, esta función representa una oportunidad para reencontrarse con la estética y personalidad de los primeros episodios. Para quienes conocieron la obra mucho después, también puede ser una curiosa mirada a sus comienzos.

One Piece: La Película llegará a Cinépolis y Cinemex el 17 de septiembre. La preventa ya está disponible.

¿Te gustaría ver One Piece: La Película en pantalla grande? ¿Cuál es tu película favorita de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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