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Los desarrolladores de Grand Theft Auto 6 incluyeron un memorial dentro del juego para honrar a sus seres queridos fallecidos

Bradley Stone, desarrollador de Rockstar Games, compartió su historia personal de pérdida, y reveló el homenaje a su hija fallecida

La comunidad expresó su apoyo y solidaridad hacia los trabajadores de GTA 6

Grand Theft Auto 6 es un juego irreverente que no se esconde al momento de satirizar la sociedad estadounidense y hacer mofa de todo tipo de temas. Aun así, detrás de esa capa de caos descontrolado y humor absurdo se esconden historias reales muy emotivas que ya conmocionaron a los fanáticos de la franquicia.

Resulta que múltiples desarrolladores de Rockstar Games utilizaron un monumento dentro del título de mundo abierto para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos. Esos relatos se hicieron virales en los últimos días, y la comunidad ya apoyó a los trabajadores con mensajes de solidaridad.

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Trabajador de Rockstar Games se despide de su hija fallecida con un easter egg de GTA 6

La serie Grand Theft Auto siempre se caracterizó por llenar sus mundos abiertos con todo tipo de referencias ocultas y demás guiños. Como era de esperar, GTA 6 está repleto de easter eggs, muchos de los cuales son muy divertidos y presentan el clásico sentido de humor de la franquicia.

No obstante, un easter egg en particular de la nueva entrega llamó rápidamente la atención de la comunidad por ser muy triste y estar basado en una historia 100% real. Fue el desarrollador Bradley Stone de Rockstar Games quien se encargó de revelar el secreto al público y explicar su significado.

Mediante una publicación en su cuenta personal de redes sociales, el trabajador agradeció al estudio por permitirle a él y a su esposa inmortalizar a su hija fallecida, quien lamentablemente perdió la vida durante el proceso de embarazo. El juego rinde homenaje a la bebé en un monumento conmemorativo en Leonida.

En su post, Bradley Stone publicó un video en el que podemos ver a Jason caminar cerca del monumento, el cual tiene una placa con la leyenda Evelyn Stone y la fecha 23 de abril de 2023. Esa inscripción revela el nombre de la hija del desarrollador y la fecha en la que, tristemente, falleció.

“A nuestro bebé que perdimos a los 5 meses de embarazo, siempre te recordaremos y honraremos. A Rockstar, gracias por darnos este lugar para recordar a nuestros seres queridos, para demostrar que este juego fue creado por personas reales. Y gracias por todo el apoyo y el cariño que me brindaron durante mi duelo”, comentó Bradley Stone.

El post del desarrollador de Grand Theft Auto 6 ganó mucha notoriedad desde su publicación el pasado 26 de noviembre de 2026, y actualmente acumula más de 20,000 likes. En un hilo de redes sociales, el trabajador compartió más detalles de su historia y agradeció el apoyo de la comunidad.

“Este fue el momento más oscuro de nuestras vidas, y no puedo poner en palabras la fuerza y el coraje que mostró mi esposa. Sólo puedo amarla más por eso. Unos años de altibajos y más tristeza, finalmente fuimos bendecidos con una hermosa niña bebé”, comentó el empleado de Rockstar Games.

Desarrollador de GTA 6 escondió un homenaje a Evelyn Stone, su hija fallecida

Grand Theft Auto 6 incluye un monumento para los familiares fallecidos de los desarrolladores

Tras la respuesta a su publicación, Bradley Stone agradeció los comentarios de la comunidad. “Internet a menudo puede ser un lugar oscuro y cruel para compartir nuestras historias más duras, así que gracias”. Además, el desarrollador reveló que cada placa en ese monumento es un tributo a una persona que tristemente falleció durante la producción de GTA 6.

Poco después del lanzamiento del juego, Matt Green, quien participó en el juego en el departamento de control de calidad en Rockstar Games, reveló que una placa con el nombre de Bev Green rinde homenaje a su difunta madre, Beverly.

De igual forma, el diseñador de producción Terrance Radcliff dio a conocer que el monumento conmemorativo del videojuego de mundo abierto esconde un homenaje a su Elhuntry Radcliff, su padre; y Jade Radcliff, su primera hija, quienes fallecieron mientras él trabajaba en el proyecto.

Ese santuario está ubicado en Deep Roots, al norte de Hamlet, en Leonida. Miles de personas pueden visitarlo, pues GTA 6 es el producto de entrenamiento con el mayor lanzamiento de toda la historia. Reportes recientes revelaron que ya vendió más de 50 millones de unidades en todo el mundo.

Desarrolladores de Rockstar Games incluyeron un memorial para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos

Pero cuéntanos, ¿conocías estos easter eggs? ¿Conoces casos similares en otros juegos? Déjanos leerte en los comentarios.

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