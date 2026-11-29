LO QUE DEBES SABER

Dragon Ball Super: Beerus vuelve a presentar cambios narrativos importantes en el episodio 8

El nuevo anime de Toei Animation corrige una incongruencia relacionada con Trunks del Futuro

El remake reduce la participación de un personaje del arco de Freerzer e impide el regreso triunfal de un villano clásico de Dragon Ball Z

Dragon Ball Super: Beerus ya demostró ser más que un simple remake que se limita a mejorar la animación y el dibujo. Capítulo tras capítulo, hemos visto cambios significativos que alteran el desarrollo de la trama y el trasfondo de algunos personajes. El episodio 8 sigue en esa línea, y corrigió una de las mayores incongruencias del anime.

Eso sí, la serie de Toei Animation también eliminó algunas escenas que aparecen en la versión de 2015. De igual forma, realizó un cambio importante en la trama hace que sea imposible el regreso de un personaje clásico de DBZ. Éstos y otros ajustes ya dividieron la opinión de los fans, tal como era de esperar.

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Dragon Ball Super: Beerus hace un cambio importante en Trunks

En los meses previos al debut oficial, el productor Akio Iyoku explicó que la nueva versión del anime pretende expresar la visión de Akira Toriyama “con mayor precisión y exactitud”, aunque en aquel entonces no entró en detalles sobre las modificaciones que se harían. Ahora que la serie ya está en emisión, ya hemos visto cambios clave.

El episodio 8 continúa con esa tendencia, y ya generó polémica. Este capítulo se enfoca en Freezer, quien, después de resucitar gracias al deseo de las Esferas del Dragón, se dirige a la Tierra para comenzar su venganza en contra de Goku y sus amigos. Al respecto, se nos muestra más del entrenamiento de Kakaroto y Vegeta en el planeta de Bills.

Tal como se vio en el adelanto de la semana pasada, el nuevo capítulo de Dragon Ball Super: Beerus también permitió ver el enfrentamiento de Piccolo, el Maestro Roshi, Tenshinhan, Gohan y Krillin contra los soldados del Emperador del Mal. Deberemos esperar hasta el próximo 6 de diciembre para observar la llegada de Goku y su revancha contra el villano principal.

El capítulo 8 tiene muchas referencias, pues aparecen recreaciones del enfrentamiento entre Goku y Freezer en el planeta Namekusei. Además, se nos muestra un pequeño vistazo en forma de recuerdo de Trunks del Futuro, quien, en última instancia, acabó con la vida del villano al inicio del arco de los Androides.

Aunque parece una adición sin importancia, Dragon Ball Super: Beerus aprovechó ese flashback para finalmente corregir una de las mayores incongruencias del anime.

Los fanáticos recordarán que, en la serie original de 2015, Trunks del Futuro aparece con el cabello azul durante todo el arco de Goku Black, pese a que su contraparte del presente, quien aún es un niño, aún tiene su clásico pelo morado. De hecho, el personaje conserva su estilo original en los recuerdos de la saga de Cell.

Toei Animation cambió el color del pelo para ser más fiel a los diseños de Akira Toriyama, pero es cierto que había un gran hueco argumental debido a que la serie jamás justificó esa modificación. Por suerte, parece que Dragon Ball Super: Beerus eliminará cualquier complicación y simplemente mostró a Trunks con su cabello morado en el flashback.

Por supuesto, es imposible saber si el personaje conservará ese tono de pelo en un hipotético remake del arco de Goku Black. Recordemos que el nuevo anime sólo adaptará hasta la saga del Torneo de Champa, aunque rumores previos también adelantan el regreso de Zamasu en una posible segunda temporada.

Dragon Ball Super: Beerus corrige el error del color de cabello de Trunks del Futuro

Dragon Ball Super: Beerus se deshace de Tagoma y elimina al Capitán Ginyu

Además del cabello de Trunks, Dragon Ball Super: Beerus aprovechó esta segunda oportunidad para hacer más cambios en la historia. Una de las modificaciones más importantes ya dio mucho de qué hablar, pues reduce significativamente la participación de un personaje y elimina por completo la aparición de otro.

En el anime de 2015, Tagoma, uno de los nuevos soldados del Ejército de Freezer, desempeña un rol más importante. La serie nos revela que el esbirro entrenó personalmente con el Emperador del Mal, lo que causó que se volviera más fuerte y adoptara una actitud más malvada.

Para bien o mal, Dragon Ball Super: Beerus elimina ese trasfondo y nos muestra directamente cómo Freezer derrota a Tagoma al instante en su nave, tal como sucedió en la película de 2015. Es posible que ese cambio tenga como objetivo ahorrar tiempo y darle más importancia al enfrentamiento contra Goku.

Recordemos que Tagoma desempeñó un rol clave en la batalla contra los Guerreros Z, e incluso mantuvo un mano a mano con Piccolo. Ahora, esas escenas brillaron por su ausencia en el nuevo anime.

La eliminación prematura de Tagoma también impide el regreso de un personaje clásico del anime original de Toei Animation: el Capitán Ginyu, quien hizo su regreso triunfal en el anime de hace más de una década. En esa versión, el villano, quien estaba atrapado en el cuerpo de una rana, logra engañar a Tagoma para robarle su cuerpo con su técnica especial.

Tagoma es menos importante en Dragon Ball Super: Beerus y la serie elimina la mayoría de sus escenas

Ahora, ya sabemos que el Capitán Ginyu también estará completamente ausente en Dragon Ball Super: Beerus. Es probable que el capítulo 9, que se estrenará el 6 de diciembre de 2026 en Crunchyroll, introduzca más cambios en la narrativa. Los avances permiten observar la pelea entre Freezer y Goku, quien finalmente se convierte en Super Saiyajin Blue.

Ginyu no apareció en Dragon Ball Super: Beerus, a pesar de ser un personaje importante en el anime de 2015

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos cambios? ¿Te hubiera gustado que Tagoma tuviera una mayor participación? ¿Crees que fue un error olvidar al Capitán Ginyu? ¿Te gustaría ver a Trunks con el cabello morado? Déjanos leerte en los comentarios.

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