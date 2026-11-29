LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 agota la batería de los mandos DualSense de PlayStation 5 de forma notablemente más rápida que otros juegos

El uso intensivo de las funciones del DualSense, como los gatillos adaptativos y las vibraciones realistas, mejora la inmersión en el juego, pero reduce la duración de la batería

Según un análisis de Digital Foundry, GTA 6 funciona mejor en XBOX Series X que en PlayStation 5

Grand Theft Auto VI (GTA 6) es un enorme éxito comercial, y su lugar en los libros de historia ya está garantizado; sin embargo, y a medida que más jugadores invierten horas y horas en él, salen a la luz nuevos detalles que nos permiten dimensionar lo exigente que resulta para el hardware. En particular, nuevas pruebas sacan a relucir el impacto que tiene en los mandos de PlayStation 5.

Los jugadores de PS5 estarán de acuerdo con nosotros cuando decimos que los DualSense representan una de las mayores innovaciones de esta generación de consolas. Los controles tienen tecnología háptica que mejora sustancialmente la inmersión, e incluso contribuye directamente al gameplay.

Pues bien, más vale que los jugadores de GTA 6 que planeen hacer un maratón tengan un cargador a la mano.

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GTA 6 consume la batería del DualSense el doble de rápido que otros juegos de PS5

Los fanáticos que ya invirtieron su buena cantidad de horas en Leonida y Vice City sabrán muy bien que el popular título de Rockstar Games y Take-Two Interactive hace un uso intenso de las cualidades exclusivas de los DualSense. De hecho, gran parte del marketing de la versión de PS5 giró alrededor de la forma en que el juego saca partido de esas características.

Si bien Grand Theft Auto 6 es uno de los juegos que mejor usa las funciones especiales del mando de PlayStation 5, eso tiene un efecto inesperado en la duración de la pila. Efectivamente, jugar el título de mundo abierto hace que la batería del control se agote mucho más rápido que en otras experiencias.

De acuerdo con un estudio realizado por el medio Game Informer (vía MP1st), el sandbox puede agotar la carga de la batería más del doble de rápido en comparación con otros lanzamientos. Esta situación afecta tanto a los modelos bases del mando como a la versión Edge.

Las pruebas revelaron que un DualSense estándar completamente cargado dura un promedio aproximado 4 horas y 30 minutos cuando se usa para jugar GTA 6, mientras que un DualSense Edge, que tiene un precio más elevado y ofrece botones adicionales entre otras opciones, tiene una carga cercana a las 3 horas y 40 minutos.

Si bien es una cantidad considerable de tiempo, Grand Theft Auto 6 representa una reducción significativa si se la compara con la que ofrecen otros juegos. Por ejemplo, Phantom Blade Zero de S-Game permiten que ambos mandos de PlayStation 5 duren casi el doble.

Es importante señalar que los resultados no son definitivos, pues la duración de la batería de los DualSense depende de múltiples factores: desde el estilo del jugador hasta la antigüedad del mando. Aun así, es innegable que el título de mundo abierto hace un uso excesivo de las funciones especiales del control.

GTA 6 emplea intensamente los gatillos adaptativos, que ajustan la resistencia de forma constante para recrear acciones como pisar el acelerador o replicar el retroceso de un arma. También utiliza vibraciones detalladas para reflejar ciertas acciones que ocurren dentro del juego, como un impacto al conducir.

Por último, el videojuego usa el altavoz integrado para las llamadas telefónicas, las conversaciones con manos libres, los videos de las redes sociales y las alertas de mensajes de texto.

GTA 6 es muy exigente en PS5 y reduce la duración de la batería del DualSense de PS5

Grand Theft Auto 6 causa estragos en los PlayStation 5 de los jugadores

Ante estos hallazgos, los jugadores compartieron una serie de recomendaciones para garantizar que la batería de los DualSense de PS5 duren lo máximo posible. El consejo más obvio es reducir la intensidad de la vibración desde el menú de opciones de la consola, y atenuar la barra de luz del control.

La comunidad también recomienda configurar el altavoz para que todos los audios externos se escuchen directamente desde la TV en lugar del mando. Otra alternativa es eliminar la resistencia que ofrecen los gatillos hápticos. Esas funciones se pueden desactivar desde el menú de pausa dentro de GTA 6 o en los ajustes del PlayStation 5.

Es cierto que remover esas características provocarán que Grand Theft Auto 6 sea menos inmersivo, pero es una buena opción para quienes no desean cargar constantemente sus DualSense. Para todos los demás, lo mejor será que tengan un cable USB-C a mano para evitar contratiempos mientras recorren Vice City.

Es innegable que GTA 6 lleva al límite el hardware de la consola de Sony. Tras el lanzamiento del juego, muchos fans reportaron sufrir el ahora infame error CE-108255-1 en PS5, que provoca que el título se congele sin previo aviso. Algunos casos más extremos señalan que la consola deja de funcionar por completo debido a un supuesto sobrecalentamiento.

Rockstar Games ya lanzó una actualización, pero la comunidad insiste que esos problemas técnicos persisten. De acuerdo con un análisis de Digital Foundry, el videojuego funciona sustancialmente mejor en XBOX Series X que en PlayStation 5.

La versión para PlayStation 5 de Grand Theft AUto 6 tiene problemas técnicos

Pero cuéntanos, ¿habías notado que la batería del DualSense dura menos cuando juegas GTA 6? Déjanos leerte en los comentarios.

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