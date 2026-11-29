LO QUE DEBES SABER

El futuro de la franquicia depende del éxito y la recepción de Rayman Legends Retold, según sugiere el director creativo Loic Gounon

Los seguidores esperan posibles remakes de Rayman 2 y Rayman 3, aunque todavía no hay planes confirmados

Previamente, los desarrolladores del remake se burlaron del lanzamiento físico de Grand Theft Auto 6

Rayman Legends Retold representa el regreso en forma de la franquicia tras 13 años de inactividad. Se trata de un remake de la querida entrega de 2013, así que inevitablemente los fanáticos empiezan a preguntarse si otros títulos antiguos podrían regresar con remasterizaciones o demás relanzamientos.

Para suerte de los fans, Ubisoft dejó claro que tiene el deseo de retomar la serie con nuevos proyectos. Se habló sobre la posibilidad de lanzar más remakes y remasterizaciones, aunque todo dependerá del próximo estreno de la saga. Y sí, los fanáticos temen que el éxito continúo de GTA 6 represente un obstáculo.

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Rayman Legends Retold será clave para el futuro de la franquicia de Ubisoft

La nueva versión del popular plataformero de 2013 iba a debutar el 1 de octubre de 2026, lo que coincidiría con el estreno de múltiples proyectos. Para bien o mal, el título movió su fecha de lanzamiento y ahora debutará oficialmente el próximo 3 de diciembre para PS5, XBOX, Nintendo Switch 2 y PC.

Los fanáticos están muy felices de regresar a una de las mejores entregas de la franquicia de Ubisoft, así que ya empiezan a emocionarse ante la posibilidad de que Rayman 2 o Rayman 3 reciban su propia remasterización o un remake. Pero, ¿Ubisoft está interesado en traer de vuelta esos títulos antiguos?

El tema salió a colación durante una entrevista reciente con el medio Nintendo Everything, en la que Loic Gounon, el director creativo de Rayman Legends Retold, habló sobre los planes futuros de la franquicia. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de retomar juegos clásicos, indicó que al equipo le encantaría retomar entregas previas.

“Lo que diría es que, personalmente, me encanta Rayman 2, así que entiendo perfectamente la pregunta. Creo que muchos fans descubrieron la franquicia con Rayman 2 o Rayman 3 (…) Y creo que Rayman 2 y Rayman 3 podrían beneficiarse algún día de una remasterización o remake. Sin embargo, no está previsto por ahora”, comentó el director.

Enseguida, Loic Gounon sugirió que los planes futuros para la franquicia dependerán, en gran medida, de la recepción de Rayman Legends Retold. Si bien no dijo directamente que el juego debe ser un éxito comercial para que otros proyectos reciban luz verde, sí indicó que la compañía observará de cerca la reacción de los jugadores.

Además, el director creativo se mostró abierto a la posibilidad de crear un nuevo juego de la franquicia. Recordemos que, desde 2013, la serie no ha tenido una entrega totalmente original, y los fanáticos tuvieron que conformarse con cameos en Mario + Rabbids: Sparks of Hope y otros proyectos.

“Obviamente, con el lanzamiento de Retold, analizaremos la reacción de los fans y sus expectativas. Es evidente que el equipo también quiere crear un nuevo juego de Rayman, así que estudiaremos las oportunidades y veremos a dónde nos llevan. No diría que no es una posibilidad para el futuro. Consideraremos todas las buenas oportunidades”, destacó Loic Gounon.

El éxito Rayman Legends Retold permitiría que Rayman 2 y Rayman 3 tengan remakes, y abre la puerta a juegos originales

¿Rayman Legends Retold podrá competir contra GTA 6?

Por el momento, se desconoce cuáles son las expectativas financieras de Ubisoft con respecto a este remake. Lo cierto es que Rayman Legends Retold tendrá que escalar una montaña cuesta arriba, pues el entusiasmo por Grand Theft Auto 6 continúa pese a que el juego de mundo abierto se acerca a su segunda semana en el mercado.

GTA 6 presume el estreno más exitoso en la historia del entretenimiento, y los informes más recientes señalan que ya supera las 50 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esos mismos reportes señalan que las ventas de otros juegos disminuyeron en días recientes, lo que indica que los jugadores sólo tienen tiempo y dinero para el título de Rockstar Games.

A pesar de ello, Rayman Legends Retold podría ser una de las grandes sorpresas del año. A través de una publicación en redes sociales, la cuenta oficial de la serie de Ubisoft reveló que la edición física de lanzamiento del remake ya se agotó en muchas tiendas minoristas, y la compañía prometió que trabaja para restablecer el inventario.

Es un buen inicio que pinta un panorama alentador para el plataformero, pero sólo el tiempo dirá si cumple con las expectativas de ventas. Vale la pena recordar que la empresa francesa se burló directamente de Grand Theft Auto 6 tras la polémica del formato físico, lo que le permitió recibir el aplauso de los fans.

A pesar de la diferencia de casi 2 semanas, Rayman Legends Retold deberá competir contra Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿te emociona el remake? ¿Crees que podrá competir contra el sandbox de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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