El fin de semana ya está entre nosotros, y es un buen momento para invertir horas y horas en videojuegos. Si ya terminaste tu colección o buscas una aventura que te saque de tu zona de confort, te alegrará saber que un interesante juego narrativo de PC está disponible gratis gracias a una promoción de tiempo limitado.

Sí, lo sabemos: todos disfrutamos un buen videojuego AAA de alto presupuesto. Pero a veces también vale la pena mirar a otro lado y darle una oportunidad a experiencias más modestas que también son capaces de ofrecer aventuras muy divertidas y enganchantes. Si estás dispuesto a probar un título más pequeño, lo mejor es que no dejes pasar esta promoción.

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A New Beginning: Final Cut está disponible gratis en PC, pero sólo por tiempo limitado

Steam es posiblemente el launcher de PC más popular del mundo, pero, como ya hemos dicho en otras ocasiones, existen alternativas que también ofrecen todo tipo de rebajas. Una de las opciones más reconocidas entre los jugadores es GOG, la antigua plataforma de CD Projekt RED.

En caso de que ya tengas una cuenta en dicha tienda o estés dispuesto a crearte una, debes saber que podrás reclamar gratis un juego narrativo. Hablamos de A New Beginning: Final Cut, una aventura de ciencia ficción que adopta un formato de novela visual.

El estudio y editor Daedalic Entertainment optaron por consentir a la fanaticada y regalar esta propuesta en PC, aunque en este momento el motivo detrás de esa decisión permanece como un misterio. Sea como sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a una compañía que decide obsequiar uno de sus videojuegos?

A New Beginning: Final Cut tiene 100% de descuento en GOG, así que los jugadores pueden conseguirlo gratis. Si deseas canjearlo, lo único que tienes que hacer es abrir la tienda de PC, iniciar sesión en tu perfil o crearte uno en caso de que no tengas, visitar la página del juego, seleccionar la opción “Go to giveaway” y completar el proceso.

Quizás el único punto negativo es que, para obtener tu copia gratuita, deberás aceptar que GOG te envíe mensajes de marketing a través de tu correo electrónico. Aun así, es un precio muy bajo a pagar. Dicho eso, debes ser rápido si no quieres dejar pasar esta oportunidad única.

Esto lo decimos porque A New Beginning: Final Cut solamente estará disponible gratis por menos de 72 horas, lo que significa que tienes hasta el 2 de noviembre de 2026 para canjearlo y agregarlo a tu librería digital. La buena noticia es que, si lo reclamas durante la promoción, podrás conservarlo en tu perfil para toda la vida.

A New Beginning: Final Cut tiene 100% de descuento y está disponible totalmente gratis en PC a través de GOG

A New Beginning: Final es una aventura narrativa de ciencia ficción

Vale la pena destacar que A New Beginning: Final también está disponible en Steam, pero allí no está sujeto a alguna promoción y deberás comprarlo a su precio completo de $123.99 MXN. Se desconoce si los desarrolladores planean lanzar una oferta similar en la tienda de Valve.

Mientras tanto, vale la pena destacar que este videojuego independiente creado por Daedalic Entertainment es una aventura de ciencia ficción que nos pone en el papel de Bent Svensson, un bioingeniero jubilado que dejó atrás su trabajo en energías alternativas. Su aparente vida normal da un giro inesperado cuando Fay, una mujer misteriosa que supuestamente viene del futuro, le advierte sobre una catástrofe inminente.

A New Beginning: Final es una novela visual del género thriller de aventuras, así que puedes esperar una historia llena de giros inesperados y conspiraciones. La narrativa se desarrolla a lo largo de más de 20 horas, y presenta escenas animadas de estilo cómic, más de 100 fondos únicos y una trama que aborda temas como el calentamiento global.

Este juego indie tiene reseñas mayormente positivas en Steam y una puntuación promedio de 72 en Metacritic. Si bien está lejos de ser una obra maestra, es suficientemente bueno como para contentar a los fans del género. Así pues, vale la pena conseguirlo gratis mientras la promoción esté vigente.

A New Beginning: Final Cut es un juego hecho por los mismos creadores de The Whispered World y The Dark Eye: Chains of Satinav

Pero cuéntanos, ¿te animarás a darle una oportunidad a Daedalic Entertainment? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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