Mientras miles de jugadores intentan salvar Mass Effect, un reporte reveló nuevos detalles sobre el cierre de BioWare. Es innegable que el estudio tropezó con sus más recientes títulos y que eso encendió las alarmas de Electronic Arts; sin embargo, hubo otros factores de peso que sellaron su destino.

Jason Schreier, periodista de Bloomberg, publicó esta mañana un reporte en el que analiza el papel que tuvo Star Wars en el cierre de BioWare y la cancelación del nuevo Mass Effect. De acuerdo con sus fuentes, la saga de George Lucas fue uno de los principales motivos que llevaron a EA a darle la espalda a la emblemática desarrolladora de juegos RPG.

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EA prefirió apostar por Star Wars que por Mass Effect y BioWare

Para nadie es un secreto que juegos como Mass Effect: Andromeda, Anthem y Dragon Age: The Veilguard condenaron a BioWare. Ninguno de sus juegos estuvo a la altura de lo esperado por sus fans y, mucho menos, cumplieron las expectativas comerciales de EA. Debido a esto, el gigante del entretenimiento tenía razones de sobra para deshacerse del estudio, sobre todo tras su venta al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners.

En su reporte más reciente, Jason Schreier anota que la situación de BioWare era, en realidad, más compleja. En un momento, EA se vio en medio de una encrucijada: apostar por un nuevo proyecto de Star Wars o hacer realidad el nuevo Mass Effect, que ya llevaba un tiempo en desarrollo.

Ambas franquicia tienen un potencial enorme gracias a sus icónicos personajes y sus llamativos universos de ciencia ficción; sin embargo, Mass Effect pasaba por un mal momento mientras que la popularidad de Star Wars aún es enorme, a pesar de sus altibajos.

Schreier asegura que, al final, EA decidió apostar por la saga de Disney en cuanto tuvo la oportunidad de hacer Star Wars Battlefront 3, proyecto que estaría en manos de los creadores de Battlefield y Apex Legends. Por supuesto, la venta de EA también fue otro factor de peso que definió el futuro de BioWare y Mass Effect.

EA tuvo que hacer una revisión detenida de su cartera de franquicias para definir sus nuevas prioridades y reducir riesgos. Tras sus múltiples fracasos, cerrar BioWare fue una decisión lógica para la compañía. Bloomberg también cita algunos conflictos internos entre ejecutivos de EA como otra posible causa del cierre del estudio.

En resumen, EA vio una apuesta menos arriesgada en Star Wars y Battlefront 3, aunque también hay detalles preocupantes sobre el nuevo título multijugador de la saga.

EA le dio prioridad a Star Wars sobre Mass Effect tras los tropiezos de BioWare

El desarrollo de Star Wars Battlefront 3 no ha empezado

Actualmente, más de 284,000 jugadores han firmado la petición para salvar Mass Effect. Sus fans buscan que EA no abandone la franquicia y que le dé el trato que se merece, pero todo indica que la campaña #SaveMassEffect no cambiará los planes de la compañía, cuya prioridad es Star Wars Battlefront 3.

Lo llamativo es que, de acuerdo con Schreier, el desarrollo del nuevo juego multijugador de Star Wars ni siquiera ha empezado. EA le dio preferencia al proyecto sobre Mass Effect simplemente porque lo considera menos arriesgado.

Dicho esto, parece que los fans de la saga de Disney tendrán que esperar varios años más para disfrutar Star Wars Battlefront 3, título que está cargado de enormes expectativas tras Battlefront 2 y todos sus escándalos.

Star Wars Battlefront 3 es la prioridad de EA, pero su desarrollo aún no arranca

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