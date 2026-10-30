Steam, la popular tienda de títulos para PC, nos sigue sorprendiendo con ofertas para conseguir juegos gratis. Actualmente, la plataforma de Valve tiene una atractiva promoción que nos permite sumar a nuestra colección un título que ha recibido cientos de reseñas positivas y varios premios; sin embargo, debes aprovecharla cuanto antes, pues sólo estará disponible por unas cuantas horas.

El juego que está disponible sin costo promete muchas horas de diversión, en las que deberás de usar tu ingenio y ser paciente para progresar. Si eres fan del género puzzle, entonces sigue leyendo para saber cómo conseguir el título con 100% de descuento.

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Este juego de puzzles con reseñas mayormente positivas está disponible gratis en Steam

Los juegos de acertijos son sumamente populares, pues ofrecen horas de diversión garantizada y un buen nivel de reto. Por ello, son ideales para los jugadores que disfrutan analizar y romperse la cabeza de vez en cuando con desafíos que ponen a prueba su lógica. Si eres uno de ellos, debes visitar Steam y reclamar gratis un título del estudio independiente MythicOwl.

Nos referimos a Hexologic, juego de puzzles que están inspirados en el Sudoku, juego matemático que es inmensamente popular en todo el mundo. El título retoma sus bases clásicas para ofrecerte una jugabilidad retadora basada en tableros hexagonales.

Tu objetivo es combinar los puntos dentro de cada hexágono en 3 dirección diferentes, de tal forma que las sumas coincidan con los números indicados en los bordes. Las reglas de Hexologic son sumamente fáciles de aprender, pero son difíciles de dominar. Por ello, deberás enfrentarte a sus niveles con concentración y una buena dosis de paciencia.

Por su propuesta simple y divertida, Hexologic ha recibido en Steam casi 700 reseñas mayormente positivas. Asimismo, ha sido reconocido con premios como el Digital Ehon Award y el Best Polish Mobile Game. Normalmente, el título se vende por $64.49 MXN, pero está disponible gratis por tiempo limitado.

Este tipo de promociones suelen estar disponibles durante varios días, pero deberás ser rápido para conseguir este título sin costo en Steam. Esto debido a que la oferta terminará mañana, 31 de octubre. Para reclamar Hexologic sin costo, basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Agregar a la cuenta”. De esta forma, el título se añadirá a tu librería y podrás disfrutarlo cuando tengas un poco de tiempo libre.

Hexologic estará disponible gratis en Steam hasta mañana

¿Qué ofrece Hexologic?

Como es evidente, Hexologic es ese tipo de títulos dirigidos a las personas que disfrutan los juegos que desafían su lógica. La buena noticia es que sus mecánicas son fáciles de aprender y es posible empezar a disfrutarlo en cuestión de minutos.

El juego de MythicOwl te dará muchas horas de diversión, incluso si eres bueno en el Sudoku. Esto debido a que ofrece más de 90 niveles en 6 mundos, todos con un diseño único que hace de Hexologic una experiencia visualmente atractiva.

Como en todo juego de puzzles, el reto será mayor entre más progresas, pues los mundos avanzados tienen particularidades de gameplay únicas que deberás aprender a dominar sobre la marcha. El diseño minimalista y la banda sonora ambiental también hacen del título una experiencia ideal para relajarse, sobre todo si eres bueno con las matemáticas.

El juego inspirado en el Sudoku ofrece una experiencia retadora, pero también relajante

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